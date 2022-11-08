Посол ЧМ-2022: «Гомосексуальность – это повреждение разума»

Посол чемпионата мира-2022 и бывший футболист сборной Катара Халид Салман во время интервью немецкому каналу ZDF заявил, что гомосексуальность является повреждением разума.

«Они должны принять наши правила. Это – харам. Я не строгий мусульманин, но почему это харам? Потому что это повреждение разума», – сказал Салман.

После этого интервью немедленно прервали. Сообщается, что организаторы чемпионата мира отказались от комментариев на этот счет.

«Очевидно, что эти комментарии ужасны», – заявила во вторник министр внутренних дел Германии Нэнси Файзер, посетившая Катар неделю назад.

Чемпионат мира стартует 20 ноября.