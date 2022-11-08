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Чемпионат мира
08 ноября 2022, 17:05 | Обновлено 08 ноября 2022, 17:32
597
8

Посол ЧМ-2022: «Гомосексуальность – это повреждение разума»

Халид Салман высказал свое мнение

08 ноября 2022, 17:05 | Обновлено 08 ноября 2022, 17:32
597
8
Посол ЧМ-2022: «Гомосексуальность – это повреждение разума»
Getty Images / Global Images Ukraine

Посол чемпионата мира-2022 и бывший футболист сборной Катара Халид Салман во время интервью немецкому каналу ZDF заявил, что гомосексуальность является повреждением разума.

«Они должны принять наши правила. Это – харам. Я не строгий мусульманин, но почему это харам? Потому что это повреждение разума», – сказал Салман.

После этого интервью немедленно прервали. Сообщается, что организаторы чемпионата мира отказались от комментариев на этот счет.

«Очевидно, что эти комментарии ужасны», – заявила во вторник министр внутренних дел Германии Нэнси Файзер, посетившая Катар неделю назад.

Чемпионат мира стартует 20 ноября.

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Халид Салман ЧМ-2022 по футболу ЛГБТ Нэнси Фезер
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Источник Reuters
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Комментарии 8
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Remark
Многоженство - это не повреждение разума? Запрет женщинам даже водить автомобиль - это не повреждение разума? Употреблять свинину (даже по шашлычок, или копченое сальцо) - это не повреждение разума? Смотреть на женщину, кроме лица и кисти рук - это нормальные разум такое придумал? А? Там список еще долгий... Еще и прикрываются Аллахом во всех деяниях, заканчивая терактами - то это  как бы норм, не поврежденный разум?
В чем единственно согласен у них, так это с запретом алкоголя. Я считаю, что от синьки намного больше вреда, убийств, насилия, грабежей и увечий, чем от тех же геев или лесбиянок. 
П.С. И в конце добавлю, вот такие "речисты", которые везде кричат про веру и пороки, на самом деле стоят в первых рядах по нарушению этих же законов.
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+2
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Vik Tor
а якби іран ЧС купив, як катар, ще б і не таке почули
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+2
CheMP
столько дохрена хочется высказаться по поводу этого поста,но ну его нахрен - лучше промолчу,а то рогопилы обидятся
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+1
romanchik.8409
А в чём он не прав? Люди с отклонениями..Не может нормальный мужик хотеть мужика..То же и с женщинами...Но живём в такое время,что скоро гомо будут говорить что гетеро это отклонения 
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0
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romanchik.8409
Ну вообще тема ЛГБТ такая лицемерная...Все такие терпимые,не осуждают..Но вот вопрос у кого дети Вас бы порадовало, если бы условно сын вместо Маши привел Вову .. Естественно наверное мы как родители бы приняли это..Но , чтобы искренне с радостью... Сомневаюсь...Такой мир..Лицемерный..Лучше бы больше внимания уделяли детям с тяжёлыми заболеваниями..А не радуге 
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-1
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