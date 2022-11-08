Посол ЧМ-2022: «Гомосексуальность – это повреждение разума»
Халид Салман высказал свое мнение
Посол чемпионата мира-2022 и бывший футболист сборной Катара Халид Салман во время интервью немецкому каналу ZDF заявил, что гомосексуальность является повреждением разума.
«Они должны принять наши правила. Это – харам. Я не строгий мусульманин, но почему это харам? Потому что это повреждение разума», – сказал Салман.
После этого интервью немедленно прервали. Сообщается, что организаторы чемпионата мира отказались от комментариев на этот счет.
«Очевидно, что эти комментарии ужасны», – заявила во вторник министр внутренних дел Германии Нэнси Файзер, посетившая Катар неделю назад.
Чемпионат мира стартует 20 ноября.
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В чем единственно согласен у них, так это с запретом алкоголя. Я считаю, что от синьки намного больше вреда, убийств, насилия, грабежей и увечий, чем от тех же геев или лесбиянок.
П.С. И в конце добавлю, вот такие "речисты", которые везде кричат про веру и пороки, на самом деле стоят в первых рядах по нарушению этих же законов.