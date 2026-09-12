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ATP
12 сентября 2026, 17:01 | Обновлено 12 сентября 2026, 17:04
85
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Сачко вылетел. В финале челленджера в Тульне сыграют два теннисиста-гея

Виталий уступил Мику Брунольду, который поборется за трофей с Жоау Лукасом Реис да Силвой

12 сентября 2026, 17:01 | Обновлено 12 сентября 2026, 17:04
85
2 Comments
Сачко вылетел. В финале челленджера в Тульне сыграют два теннисиста-гея
ATP. Мика Брунольд
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Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 188) завершил выступления на грунтовом турнире АТР челленджер в Тульне, Австрия.

В полуфинале украинец в двух сетах уступил швейцарцу Мику Брунольду (АТР 410) за 1 час и 12 минут.

ATP челленджер Тульн. Грунт, 1/2 финала

Виталий Сачко (Украина) [4] – Мика Брунольд (Швейцария) [Q] – 0:6, 2:6

Сачко провел четвертый полуфинал на челленджерах в 2026 году и боролся за первый финал.

Брунольд в Тульне стартовал с квалификации и уже выиграл шесть матчей подряд. В поединке за трофей Мика сыграет против Жоау Лукаса Реис да Силвы (Бразилия, ATP 282).

Брунольд и Жоау – единственные действующие теннисисты, которые открыто совершили каминг-аут. Бразилец признался в декабре 2024 года, а швейцарец – в ноябре 2025 года. Это будет первый финал в истории тенниса между двумя игроками-геями, которые открыто сообщили о своей ориентации.

Для Жоау это будет пятый финал на челленджерах в карьере, в котором он поборется за второй трофей. В июне 2025 года он стал победителем челленджера в Санта Фе. Мика впервые в карьере добрался до решающего поединка на соревнованиях этой категории.

Инфографика

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каминг-аут Виталий Сачко ATP Тульн ЛГБТ
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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Ахаха, виходить якийсь турнір для п1дарасів. А казали що для Реброва та березуцького немає де грати 
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+1
Проиграл пидору получается 
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0
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