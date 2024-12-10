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  4. ФОТО. Бразильский теннисист сделал каминг-аут. Он первый открытый гей Тура
ATP
10 декабря 2024, 18:36 |
884
2

ФОТО. Бразильский теннисист сделал каминг-аут. Он первый открытый гей Тура

Жоау Лукас Реис да Силва публично признался в своих социальных сетях

10 декабря 2024, 18:36 |
884
2
ФОТО. Бразильский теннисист сделал каминг-аут. Он первый открытый гей Тура
Instagram. Жоау Лукас Реис да Силва и Ги Сампайо

Бразильский теннисист Жоау Лукас Реис да Силва (АТР 401) совершил каминг-аут.

24-летний игрок опубликовал пост в своем Instagram, в котором публично признался в своей ориентации, поздравив своего бойфренда с днем рождения: «С днем рождения. Счастливой жизни. Я очень тебя люблю». Жоау встречается с актером Ги Сампайо.

Личным рекордом Жоау Лукаса Реиса да Силвы является 259-е место в рейтинге, которого он достиг в 2023 году в одиночном разряде. Бразилец более успешно выступает в парном разряде, где он даже входил в топ-200. Его лучшими результатами в одиночном разряде стали финалы челленджеров во Флорианополисе (2024) и Кокимбо (2023), а в парном разряде он выиграл челленджер в Сантьяго в прошлом году.

Жоау стал первым открытым геем в теннисном мужском туре. Последним был немец Готфрид фон Крамм более столетия назад, который критиковал нацистскую Германию. В в 1938 году его позиция и ориентация привели к тюремному заключению, а после Второй мировой войны он вернулся в теннис и успел получил несколько наград от ФРГ. На счету Готфрида были два титула Ролан Гаррос (1934, 1936).

Вопрос «Почему нет теннисистов-геев?» достаточно долго задается, причем это спрашивают и у топовых представителей Тура. Вот как в свое время ответил Тейлор Фритц:

«Я думаю, это странно, что не существует открытых гомосексуальных теннисистов, потому что я чувствую, что игрока примут. Это будет большая новость, и, возможно, люди не хотят быть в центре внимания. Может быть, они не хотят, чтобы их отвлекало пребывание в центре внимания».

Что касается женского Тура, то там все намного проще. Каминг-аут совершали легендарные Билли Джин Кинг и Мартина Навратилова, а из действующих известных теннисисток: Дарья Касаткина и Надя Подороска.

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каминг-аут фото ЛГБТ lifestyle
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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Андрій Заліщук
скрепненько, але пофіг, хто да з ким там, головне з цим не лізти до інших і не пропагувати
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+1
Muskrat2
Надлишок тестостерону у жінок перетворює їх у лесбійок, це зрозуміло, а от у чоловік як наслідок бачимо тут дуже мало геїв.
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