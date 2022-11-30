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30 ноября 2022, 07:35 | Обновлено 30 ноября 2022, 07:40
407
0

Англия и Нидерланды выиграли группы, Павелко выпущен под огромный залог

Главные новости за 29 ноября на Sport.ua

30 ноября 2022, 07:35 | Обновлено 30 ноября 2022, 07:40
407
0
Англия и Нидерланды выиграли группы, Павелко выпущен под огромный залог
УАФ. Андрей Павелко

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 29 ноября.

1A. В плей-офф будет жарко. Определены две пары 1/8 финала чемпионата мира
Нидерланды сыграют против США, Англия встретится с Сенегалом

1B. Турнирные таблицы ЧМ-2022. В двух группах определены участники плей-офф
В 1/8 финала вышли сборные Англии, Нидерландов, США и Сенегала

2A. США выиграли у Ирана и вышли в 1/8 финала чемпионата мира
Американцы одержали важную победу, которая позволила занять 2-е место в группе

2B. Уверенный шаг в плей-офф. Сборная Англии с дублем Рашфорда разгромила Уэльс
Англичане заняли первое место в группе В

3A. Первые победители группы. Нидерланды без проблем обыграли Катар
Катар стал первым хозяином мундиаля, проигравшим все три матча в группе

3B. Сенегал обыграл Эквадор и вышел в плей-офф ЧМ-2022
Сенегальцы во второй раз в истории сыграют в 1/8 финала мундиаля

4A. Деньги УАФ. За Павелко уже внесли 10 миллионов гривен залога
Павелко находился в Главном следственном управлении полиции

4B. Источник: Павелко арестован на два месяца
Аналогичную меру пресечения избрали и для Юрия Записоцкого

5A. У Роналду отобрали гол! В ФИФА пояснили, почему автор – Бруну Фернандеш
Технологии внутри мяча доказали, что Криштиану его не касался

5B. Роналду или Фернандеш? Специальная комиссия ФИФА решит, кто забил Уругваю
Споры по поводу автора гола Португалии на ЧМ продолжаются

6A. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал грузинского защитника Гочолейшвили
Контракт вступит в силу в январе 2023 года

6B. Стало известно, сколько Шахтер заплатил за Гочолейшвили
Игрок обошелся дороже своей номинальной стоимости на Transfermarkt

7. И снова неудача. Мотор потерпел 4-е поражение в Европейской лиге EHF
Очередное фиаско украинского клуба в еврокубках

8. Уничтожила. Ястремская успешно стартовала на турнире в Андорре
Украинка не оставила шансов Нигине Абдураимовой

9. Контиолахти-2022. Украинцы не попали в топ-25 в первой гонке сезона
Победителем индивидуальной гонки стал швед Мартин Понсилуома

10. Высоколиквидный актив. Как легионер Шахтера неожиданно расцвел в аренде
В Шахтере Витао не всегда впечатлял, и куда больше запомнился серьезными ошибками

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Источник Sport.ua
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