Роналду или Фернандеш? Специальная комиссия ФИФА решит, кто забил Уругваю

Специальная комиссия ФИФА решит, кто из игроков сборной Португалии (Криштиану Роналду или Бруну Фернандеш) забил первый мяч в ворота команды Уругвая в матче ЧМ-2022.

Отметим, что Фернандеш подал в штрафную, где Роналду слегка коснулся (или не коснулся) мяча головой, после чего тот влетел в ворота. Сначала гол записали на Криштиану, но через некоторое время переписали на Бруну, чем Роналду был очень недоволен.

В трансляции отчетливо видно, как Роналду показывал рукой на свою голову, давая понять, что он коснулся мяча. Теперь было ли касание, будут решать специалисты.

К слову, Португалия выиграла у Уругвая со счетом 2:0.