Роналду или Фернандеш? Специальная комиссия ФИФА решит, кто забил Уругваю
Споры продолжаются
Специальная комиссия ФИФА решит, кто из игроков сборной Португалии (Криштиану Роналду или Бруну Фернандеш) забил первый мяч в ворота команды Уругвая в матче ЧМ-2022.
Отметим, что Фернандеш подал в штрафную, где Роналду слегка коснулся (или не коснулся) мяча головой, после чего тот влетел в ворота. Сначала гол записали на Криштиану, но через некоторое время переписали на Бруну, чем Роналду был очень недоволен.
В трансляции отчетливо видно, как Роналду показывал рукой на свою голову, давая понять, что он коснулся мяча. Теперь было ли касание, будут решать специалисты.
К слову, Португалия выиграла у Уругвая со счетом 2:0.
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