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  4. Роналду или Фернандеш? Специальная комиссия ФИФА решит, кто забил Уругваю
Чемпионат мира
29 ноября 2022, 15:45 | Обновлено 29 ноября 2022, 15:57
658
1

Роналду или Фернандеш? Специальная комиссия ФИФА решит, кто забил Уругваю

Споры продолжаются

29 ноября 2022, 15:45 | Обновлено 29 ноября 2022, 15:57
658
1
Роналду или Фернандеш? Специальная комиссия ФИФА решит, кто забил Уругваю
Instagram. Криштиану Роналду и Бруну Фернандеш

Специальная комиссия ФИФА решит, кто из игроков сборной Португалии (Криштиану Роналду или Бруну Фернандеш) забил первый мяч в ворота команды Уругвая в матче ЧМ-2022.

Отметим, что Фернандеш подал в штрафную, где Роналду слегка коснулся (или не коснулся) мяча головой, после чего тот влетел в ворота. Сначала гол записали на Криштиану, но через некоторое время переписали на Бруну, чем Роналду был очень недоволен.

В трансляции отчетливо видно, как Роналду показывал рукой на свою голову, давая понять, что он коснулся мяча. Теперь было ли касание, будут решать специалисты.

К слову, Португалия выиграла у Уругвая со счетом 2:0.

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Источник ESPN
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Serhiy Vyhryst
Роналду только вратаря запутал, а к мячу не дотронулся.
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