ВИДЕО. У Роналду отобрали гол. Португалия вышла вперед

В матче чемпионата мира Португалия - Уругвай счет 1:0 на 55-й минуте сделала португальская национальная команда.

Гол забил Криштиану Роналду, который замкнул фланговый навес. Однако повтор показал, что форвард не дотянулся до передачи Бруну Фернандеша, поэтому гол переписали на хавбека МЮ.