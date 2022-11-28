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Чемпионат мира
28 ноября 2022, 22:31 |
2997
2

ВИДЕО. У Роналду отобрали гол. Португалия вышла вперед

Коснулся ли Криштиану к мячу?

28 ноября 2022, 22:31 |
2997
2
ВИДЕО. У Роналду отобрали гол. Португалия вышла вперед
twitter.com/FIFAWorldCup

В матче чемпионата мира Португалия - Уругвай счет 1:0 на 55-й минуте сделала португальская национальная команда.

Гол забил Криштиану Роналду, который замкнул фланговый навес. Однако повтор показал, что форвард не дотянулся до передачи Бруну Фернандеша, поэтому гол переписали на хавбека МЮ.

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Криштиану Роналду сборная Португалии по футболу ЧМ-2022 по футболу
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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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pol-55
Але ж на воротаря вплинув.
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roman75zpr
У автора заголовка отобрали линзы...
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