Чемпионат мира28 ноября 2022, 22:31 |
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ВИДЕО. У Роналду отобрали гол. Португалия вышла вперед
Коснулся ли Криштиану к мячу?
28 ноября 2022, 22:31 |
2997
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В матче чемпионата мира Португалия - Уругвай счет 1:0 на 55-й минуте сделала португальская национальная команда.
Гол забил Криштиану Роналду, который замкнул фланговый навес. Однако повтор показал, что форвард не дотянулся до передачи Бруну Фернандеша, поэтому гол переписали на хавбека МЮ.
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