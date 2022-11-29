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Чемпионат мира
29 ноября 2022, 18:58 | Обновлено 29 ноября 2022, 19:25
1192
0

Первые победители группы. Нидерланды без проблем обыграли Катар

Катар стал первым хозяином мундиаля, проигравшим все три матча в группе

29 ноября 2022, 18:58 | Обновлено 29 ноября 2022, 19:25
1192
0
Первые победители группы. Нидерланды без проблем обыграли Катар
Getty Images/Global Images Ukraine

​Чемпионат мира-2022 в Катаре только по факту своего проведения посреди клубного для большинства стран мира сезона был уникальным явлением, а здесь еще и программа розыгрыша турнира оказалась настолько насыщенной событиями, что уже чуть больше чем через неделю после официального старта соревнований мы говорили о противостояниях в рамках заключительного тура группового этапа. Понятно, что начиналось развитие событий с группы A, где хозяева турнира мечтали о получении хотя бы одного балла по итогу игры против предопределенного фаворита квартета – Нидерландов.

Надеяться на лучшее «бордовых» подстрекал факт первого забитого мяча на таком уровне, который пришелся на матч второго тура против Сенегала (1:3). Однако именно по итогам той игры катарцы стали первой командой на нынешнем мундиале, которая оставила надежду на выход в раунд плей-офф. Подопечные Луи ван Гала в свою очередь имели более обнадеживающие взгляды на собственную судьбу, хотя даже четыре полученных балла не гарантировали им продолжение участия в турнире.

Когда очевидный фаворит встречается с аутсайдером и при этом имеет определенную зависимость от результата игры, то сценарий поединка становится весьма предсказуемым. Нидерланды просто сыграли в первой половине на классе, вообще не используя свой атакующий потенциал. Тривиальные забросы с глубины поля соперники более-менее держали под контролем, однако стоило «оранье» хоть немного увеличить обороты передвижения мяча по полю, так сразу же у Катара возникали огромные пробелы вблизи штрафной.

Одной из таких на 26 минуте воспользовался Коди Гакпо, получив передачу от Классена на левый фланг, протянув мяч до границ чужих владений и пробив под дальнюю штангу. Открытие нынешнего мундиаля таким образом забил свой третий мяч на турнире, хотя его команда во всех матчах откровенно не наигрывала на собственный уровень. Что касается игры в нападении от хозяев турнира, то они иногда даже цеплялись надолго за мяч, но отсутствие рисунка в завершающей стадии лишило Нидерланды каких-либо опасений до перерыва.

Ничего необычного в начале второго тайма не произошло, а второй гол Нидерландов можно было просто считать декламацией намерений выиграть группу. Никто не держал на дальней стойке Депая, когда на него пошла подача с правого фланга на 49 минуте, и тем более никого не было вблизи Френки де Йонга, когда вратарь катарцев выиграл дуэль у Мемфиса, однако отскок не проконтролировал.

Правильно заметили наши читатели во время трансляции по поводу судьбы этого поединка – после второго забитого мяча вообще ничего интересного на поле не происходило, кроме до некоторой степени забавных попыток хозяев турнира атаковать и наносить неприцельные дальние выстрелы. А европейская сборная тем временем положила еще и третий мяч, но Гакпо сыграл рукой во время развития потенциально голевого эпизода, так что VAR мимо этого не прошел.

В конце концов, уже в компенсированное время Бергейс с отчаяния от его отмененного гола с выхода на замену попал в дальнюю крестовину от правого угла штрафной, что можно было считать наибольшим зрелищем второго тайма. Такое впечатление, что результат и характер этого матча ни для кого не стал новостью.

Финальный свисток покинул сборную Нидерландов с семью добытыми очками и первым местом квартета A по итогам группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре. Команда Луи ван Гала будет таким образом участвовать в 1/8 финала этого турнира, а Катар с нулем баллов завершил выступления.

Чемпионат мира. Групповой этап. Группа A. 3-й тур.

Нидерланды – Катар - 2:0

Гакпо, 26, Ф. де Йонг, 49

Аке, 52

Нидерланды: Нопперт – Аке, ван Дейк, Тимбер, – Блинд, Ф. де Йонг (Тейлор, 86), де Роон (Копмейнерс, 82), Думфрис – Классен (Бергейс, 66) – Депай (Янссен, 66), Гакпо (Вегхорст, 82).

Катар: Баршам – Ахмед, Абделькарим Хассан, Хоухи, Мигел, Мухаммад (Хидир, 85) – Хатим (Алаэльдин, 85), Модибо (Будьяф, 64), Аль-Хайдос (Асад, 64) – Афиф, Али (Мунтари, 64).

Арбитр: Бакари Гассама (Гамбия).

Стадион: «Аль-Байт» (Эль-Хауре, Катар).

Удары (в створ): 12 (4) – 6 (4)
Угловые: 4 – 2
Оффсайды: 5 – 0.

НИДЕРЛАНДЫ - КАТАР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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