Луи ВАН ГАЛ: «Мы меняем ситуацию через Мемфиса Депая»

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал оценил поединок 3-го тура групповой стадии чемпионата мира 2022, в котором его подопечные обыграли команду Катара со счетом 2:0.

«Мы были гораздо осторожнее при владении мячом и забили два хороших гола. Однако игра и форма некоторых футболистов по-прежнему не так хороши. Оранжевая футболка имеет большой вес.

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Мы меняем ситуацию через Мемфиса Депая. Он невероятно важен для команды. Я доволен его игрой. Не забывайте, что он не играл уже два месяца. Если мы хотим стать чемпионами мира, Депай должен играть», – заявил ван Гал.

Сборная Нидерландов, как известно, стала лучшей в квартете А ЧМ-2022. В 1/8 финала она сыграют с командой, которая займет второе место в группе B, где выступают Англия, Уэльс и США.