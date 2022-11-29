Во вторник, 29-го ноября, состоится поединок 3-го тура группового этапа чемпионата мира в рамках группы A, в котором сразятся Нидерланды и Катар. Матч пройдет в Эль-Хаурее (Катар), на поле стадиона «Аль-Байт», начало в 17:00.

Коллектив Луи ван Гала в предыдущем матче не сумел обыграть Эквадор (1:1), однако не сильно горевал по этому поводу. Впереди у Нидерландов матч против хозяев мундиаля, катарцев, которые еще не добыли ни одного очка и при этом забивали лишь однажды – в ворота Сенегала (1:3). Очевидно, что европейская сборная при таком раскладе получает чуть ли не уникальную возможность и добыть необходимую для выхода в плей-офф победу, и поработать над балансом забитых и пропущенных мячей.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Нидерланды – Катар, за которой можно следить в украинской версии сайта.