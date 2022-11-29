Нидерланды – Катар. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира
Хозяева Мундиаля постараются громко хлопнуть дверью
Во вторник, 29 ноября, состоится матч заключительного тура группового раунда чемпионата мира 2022, в котором сыграют национальные сборные Нидерландов и Катара. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Киеву.
Нидерланды
«Оранжевые» после двух туров возглавляют турнирную таблицу группы А, однако еще не гарантировали себе выхода в плей-офф турнира. У нидерландцев в активе четыре очка, которые были набраны после побед над Сенегалом (2:0) и ничьей с Эквадором (1:1).
Перед командой Луи ван Гаала будет стоять задача не просто одержать победу над хозяевами Мундиаля, а выиграть у них с как можно большей разницей в счете. Это необходимо в первую очередь для того, чтобы выйти в 1/8 финала с первого места и получить там потенциально более легкого соперника.
Катар
Хозяева чемпионата мира уже потеряли шансы на выход в следующий раунд. Сборная Катара вошла в историю как первая команда-хозяйка, проигравшая стартовый матч мирового первенства. В стартовом туре катарцы уступили 0:2 Эквадору, а четыре дня назад проиграли Сенегалу (1:3).
Во время матча с Сенегалом местные болельщики начали покидать трибуны еще до финального свистка, несмотря на то, что их любимцы, являющиеся действующими чемпионами Азии, забили первый в своей истории гол на Мундиале. Теперь сборная Катара постарается громко хлопнуть дверью, набрав первые очки.
Прогноз на противостояние
Мы считаем, что Нидерланды в данном матче одержат победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.40 по линии Parimatch.
Ориентировочые составы
Нидерланды: Нопперт – ван Дейк, де Лигт, Аке, Дюмфрис, Ф.де Йонг, Блинд, Бергейс, Гакпо, Бергвейн, Янссен.
Катар: Аль-Шееб – Ахмед, Абделькарим Хассан, Сальман, Аль-Рави, Мигел, Хатим, Будьяф, Афиф, Али, Аль-Хайдос.
29 ноября, вторник
|Нидерланды – Катар
|Эль-Хаура. Стадион «Аль-Байт». 17:00
|НИДЕРЛАНДЫ — КАТАР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
|ТВ-трансляция на видеосервисе MEGOGO
|Прогноз Sport.ua — 2:1
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