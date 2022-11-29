Во вторник, 29 ноября, состоится матч заключительного тура группового раунда чемпионата мира 2022, в котором сыграют национальные сборные Нидерландов и Катара. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Киеву.

Нидерланды

«Оранжевые» после двух туров возглавляют турнирную таблицу группы А, однако еще не гарантировали себе выхода в плей-офф турнира. У нидерландцев в активе четыре очка, которые были набраны после побед над Сенегалом (2:0) и ничьей с Эквадором (1:1).

Перед командой Луи ван Гаала будет стоять задача не просто одержать победу над хозяевами Мундиаля, а выиграть у них с как можно большей разницей в счете. Это необходимо в первую очередь для того, чтобы выйти в 1/8 финала с первого места и получить там потенциально более легкого соперника.

Катар

Хозяева чемпионата мира уже потеряли шансы на выход в следующий раунд. Сборная Катара вошла в историю как первая команда-хозяйка, проигравшая стартовый матч мирового первенства. В стартовом туре катарцы уступили 0:2 Эквадору, а четыре дня назад проиграли Сенегалу (1:3).

Во время матча с Сенегалом местные болельщики начали покидать трибуны еще до финального свистка, несмотря на то, что их любимцы, являющиеся действующими чемпионами Азии, забили первый в своей истории гол на Мундиале. Теперь сборная Катара постарается громко хлопнуть дверью, набрав первые очки.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что Нидерланды в данном матче одержат победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.40 по линии Parimatch.

Ориентировочые составы

Нидерланды: Нопперт – ван Дейк, де Лигт, Аке, Дюмфрис, Ф.де Йонг, Блинд, Бергейс, Гакпо, Бергвейн, Янссен.

Катар: Аль-Шееб – Ахмед, Абделькарим Хассан, Сальман, Аль-Рави, Мигел, Хатим, Будьяф, Афиф, Али, Аль-Хайдос.

29 ноября, вторник