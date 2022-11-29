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29 ноября 2022, 18:45 | Обновлено 29 ноября 2022, 19:04
2010
0

Нидерланды – Катар – 2:0. Оранжевые вышли в плей-офф. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 3-го тура ЧМ-2022 по футболу

29 ноября 2022, 18:45 | Обновлено 29 ноября 2022, 19:04
2010
0
Нидерланды – Катар – 2:0. Оранжевые вышли в плей-офф. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Френки Де Йонг

Во вторник, 29 ноября, проходит матч 3-го тура ЧМ-2022 по футболу в группе А между сборными Нидерландов и Катара. Игра пройдет на стадионе «Аль-Байт» в городе Эль-Хаур.

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На 26-й минуте игры отличился форвард ПСВ Коди Гакпо. Классен отдал мяч на левый фланг для Гакпо, а тот дошел до центра штрафной и пробил в дальний угол. Отметим, что это уже 3-й гол на этом мундиале для 23-летнего нападающего.

Вначале второго тайма преимущество команды увеличил Френки Де Йонг из «Барселоны». Подачу с правого фланга защитник перевел на дальнюю штангу, где Депай не обыграл голкипера с близкого расстояния, а Де Йонг добил в пустые.

ГОЛ! 1:0 Гакпо, 26 мин.

ГОЛ! 2:0 Де Йонг, 49 мин.

События матча

49’
ГОЛ ! Мяч забил Френки де Йонг (Нидерланды).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Коди Гакпо (Нидерланды).
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Источник Sport.ua
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