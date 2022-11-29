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Чемпионат мира
29 ноября 2022, 20:32 | Обновлено 29 ноября 2022, 20:35
611
0

Ван Гал стал исторической личностью для финальных турниров ЧМ

Наставник сборной Нидерландов вошел в историю

29 ноября 2022, 20:32 | Обновлено 29 ноября 2022, 20:35
611
0
Ван Гал стал исторической личностью для финальных турниров ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Луи ван Гал

71-летний Луи ван Гал установил рекорд по количеству матчам на чемпионатах мира без поражений.

В группе А ЧМ-2022 в Катаре сборная Нидерландов по руководством Луи ван Гала добилась побед над Катаром (2:0), а также Эквадором и Сенегалом (по 2:0).

Таким образом, на счету у ван Гала стало 10 матчей в финальных турнирах чемпионатов мира. В них его подопечные одержали 7 побед и три раза сыграли вничью - это лучший результат среди тренеров, не проигрывавших на мундиалях.

Напомним, на ЧМ-2014 сборная Нидерландов во главе с ван Галом завоевала бронзу. Тогда в полуфинале она уступила сборной Аргентине, однако только в серии пенальти.

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ЧМ-2022 по футболу сборная Нидерландов по футболу Луи ван Гал
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Источник Opta
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