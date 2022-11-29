Ван Гал стал исторической личностью для финальных турниров ЧМ

71-летний Луи ван Гал установил рекорд по количеству матчам на чемпионатах мира без поражений.

В группе А ЧМ-2022 в Катаре сборная Нидерландов по руководством Луи ван Гала добилась побед над Катаром (2:0), а также Эквадором и Сенегалом (по 2:0).

Таким образом, на счету у ван Гала стало 10 матчей в финальных турнирах чемпионатов мира. В них его подопечные одержали 7 побед и три раза сыграли вничью - это лучший результат среди тренеров, не проигрывавших на мундиалях.

Напомним, на ЧМ-2014 сборная Нидерландов во главе с ван Галом завоевала бронзу. Тогда в полуфинале она уступила сборной Аргентине, однако только в серии пенальти.