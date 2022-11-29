Луи ВАН ГАЛ: «Нужно всегда идентифицировать себя с главной целью»
Наставник нидерландской команды – о задаче подопечных на ЧМ-2022
Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал поделился отношением к тому, к чему должна и может стремиться его команда на мундиале, который проходит в Катаре.
«Я согласен с критикой, но у нас в активе есть 17 побед, и я думаю, что если посмотреть на разницу мячей, то мы заслуживаем уважения. Надеюсь, что когда мы говорим о цели выиграть чемпионат мира, это не является давления. Нужно всегда идентифицировать себя с главной целью, ради которой приехал. Неправильно говорить, что ваша цель – выйти в плей-офф или что-то такое.
Я никогда не заявлял, что мы станем чемпионами мира. Я лишь говорил, что мы способны на это, что у нас есть шанс», – заявил ван Гал.
Сборная Нидерландов является лидером группы А, имея 4 очка после 2 матчей. Во вторник, 29 ноября, она сыграет в 3-м туре с Катаром.
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