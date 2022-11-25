Сборная Нидерландов установила свой антирекорд на ЧМ

В матче 2-го тура групповой стадии чемпионата мира, проходящего в Катаре, сборная Нидерландов разошлась миром с командой Эквадора – ничья 1:1.

За всю игру подопечные Луи ван Гала нанесли по воротам соперника лишь два удара (один удар получился точным). Тем самым, нидерландцы установили свой антирекорд по ударам за матч в финальной части чемпионата мира, если верить данным, которые ведутся с 1966 года.

Ранее сообщалось, что сборная Нидерландов немного не смогла добраться до рекорда надежности на мундиалях.