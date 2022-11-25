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Чемпионат мира
25 ноября 2022, 21:40 | Обновлено 25 ноября 2022, 21:45
1725
0

Сборная Нидерландов установила свой антирекорд на ЧМ

«Оранжевые» в Катаре сыграли 1:1 с Эквадором

25 ноября 2022, 21:40 | Обновлено 25 ноября 2022, 21:45
1725
0
Сборная Нидерландов установила свой антирекорд на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 2-го тура групповой стадии чемпионата мира, проходящего в Катаре, сборная Нидерландов разошлась миром с командой Эквадора – ничья 1:1.

За всю игру подопечные Луи ван Гала нанесли по воротам соперника лишь два удара (один удар получился точным). Тем самым, нидерландцы установили свой антирекорд по ударам за матч в финальной части чемпионата мира, если верить данным, которые ведутся с 1966 года.

Ранее сообщалось, что сборная Нидерландов немного не смогла добраться до рекорда надежности на мундиалях.

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ЧМ-2022 по футболу сборная Нидерландов по футболу
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Источник Opta
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