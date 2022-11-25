За плей-офф еще нужно побороться. Нидерланды не сумели обыграть Эквадор

В поединке группы А чемпионата мира встретились сборные Нидерландов и Эквадора, которые одержали победы в первом туре. Для досрочного выхода в плей-офф «оранжевым» нужно было обыграть своих сегодняшних соперников, в то время как для Эквадора при любых раскладах матч третьего тура с Сенегалом имеет определяющее значение.

Матч начался в среднем темпе. Обе команды пытались за счет прессинга давить на соперников. А уже на 6-й минуте Кайседо допустил оплошность возле своей штрафной, неудачно отпасовав мяч партнеру. Номинальные хозяева этим моментом воспользовались сполна: Классен сделал скидку на Гакпо, который с линии штрафной вколотил мяч в ближний угол.

Пропущенный гол явно поломал планы эквадорцев, которым теперь необходимо было более активно вести свою атакующую игру. И подопечные Густаво Альфаро продемонстрировали свою состоятельность противостоять грозным оппонентам. Особенно это проявилось в середине первой половины встречи, когда эквадорцы устроили настоящий штурм штрафной соперников. Они активно использовали фланги, пытаясь навесами и прострелами заставить «оранжевых» ошибиться. А в одном из эпизодов свою реакцию продемонстрировал Нопперт, в падении отбивший мяч после удара Валенсии от угла штрафной.

И все же, надолго запала эквадорцев не хватило. Подопечные Луи ван Гала сумели отодвинуть игру от своей штрафной. Воротам соперников голландцы особо не угрожали, но и свои тылы держали под присмотром. Однако, свой шанс сравнять результат эквадорцы нашли перед перерывом. После навеса с углового эквадорцы сумели поразить ворота сборной Нидерландов, но арбитр зафиксировал оффсайд у Эступиньяна.

То, что эквадорцы не смогли сделать в первом тайме, случилось в начале второй 45-минутки. Нопперт отбил мяч после сильного удара Эступиньяна, но именно в место отскока прибежал Валенсия, который добил снаряд в сетку. Этот мяч стал третьим для форварда сборной Эквадора на текущем мундиале, и он возглавил гонку бомбардиров. Более того, шестой гол подряд на чемпионатах мира для эквадорцев забивает именно Валенсия.

Голландцы попытались активизироваться, но поймавшие кураж футболисты сборной Эквадора едва не провели еще одну результативную атаку. Снова участником эпизода стал Валенсию. Его удар был заблокирован, а после отскока Плата из угла штрафной пробил в перекладину.

С течением времени «оранжевые» взяли мяч под контроль, но с созданием голевых моментов у них возникали проблемы. Да и «трехцветные» грамотно оборонялись, не забывая проводить быстрые контратаки. Неприятность произошла для номинальных гостей в конце поединка, когда из-за травмы поле покинул Валенсия. Но и без своего лидера эквадорцы сумели отстоять почетную ничью (а может, они жалеют об упущенной победе?)

Несмотря на такой результат, сборная Голландии по-прежнему близка к выходу в 1/8 финала: для этого «оранжевым» нужно обыграть Катар. В еще одном поединке третьего тура Эквадор сыграет с Сенегалом, и «трехцветных» устроит ничья в этой встрече.

Чемпионат мира. Группа А. 2 тур.

Нидерланды – Эквадор – 1:1

Гакпо (6) – Валенсия (49)

Мендес (57)

Нидерланды: Нопперт, Тимбер, ван Дейк, Аке, Думфрис, Блинд, Копмайнерс (де Рон, 80), Ф. де Йонг, Классен (Бергейс, 69), Гакпо (Вегхорст, 80), Бергвейн (Депай, 46).

Эквадор: Галиндес, Анхело Пресиадо, Поросо, Ф.Торрес, Инкапье, Эступиньян, Плата (Ибарра, 90), Мендес, Кайседо, Валенсия (Родригес, 90), Эстрада (Сармиенто, 74).

Арбитр: Мустафа Горбаль (Алжир)

Стадион «Халифа Интернешнл» (Доха, Катар)

НИДЕРЛАНДЫ - ЭКВАДОР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА