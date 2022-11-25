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Чемпионат мира
Нидерланды
25.11.2022 18:00 - : -
Эквадор
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Чемпионат мира
25 ноября 2022, 14:21 |
77
0

Нидерланды – Эквадор. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией матча чемпионата мира

25 ноября 2022, 14:21 |
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0
Нидерланды – Эквадор. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 25 ноября, состоится поединок группы А чемпионата мира, в котором встретятся сборные Нидерландов и Эквадора. Матч пройдет в Дохе на стадионе «Халифа Интернешнл», стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Обе команды начали мировое первенство с победных результатов. Эквадорцы в матче открытии мундиаля обыграли Катар, а «оранжевые» вырвали победу у Сенегала. Оба матча завершились со счетом 2:0. Отметим, что победа над эквадорцами гарантирует «оранжевым» выход в плей-офф турнира в Катаре.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Нидерланды – Эквадор, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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