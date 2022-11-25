В пятницу, 25 ноября, состоится поединок группы А чемпионата мира, в котором встретятся сборные Нидерландов и Эквадора. Матч пройдет в Дохе на стадионе «Халифа Интернешнл», стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

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Обе команды начали мировое первенство с победных результатов. Эквадорцы в матче открытии мундиаля обыграли Катар, а «оранжевые» вырвали победу у Сенегала. Оба матча завершились со счетом 2:0. Отметим, что победа над эквадорцами гарантирует «оранжевым» выход в плей-офф турнира в Катаре.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Нидерланды – Эквадор, за которой можно следить в украинской версии сайта.