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Нидерланды
25.11.2022, FT 1 : 1
Эквадор
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Чемпионат мира
25 ноября 2022, 20:40 | Обновлено 25 ноября 2022, 20:42
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0

Нидерланды – Эквадор – 1:1. Третий гол Валенсии на ЧМ. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 2-го тура ЧМ-2022 по футбол

25 ноября 2022, 20:40 | Обновлено 25 ноября 2022, 20:42
2731
0
Нидерланды – Эквадор – 1:1. Третий гол Валенсии на ЧМ. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 25 ноября, проходит матч 2-го тура ЧМ-2022 по футболу между сборными Нидерландов и Эквадора в Дохе на стадионе на стадионе «Халифа Интернешнл».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Нидерланды и Эквадор попали в группу А. Также вместе с ними в этом квартете играют Сенегал и Катар. В первом туре Нидерланды обыграли Сенегал со счетом 2:0, а Эквадор с таким же счетом нанес поражение Катару. Отметим, что первый матч второго тура в этой группе уже завершился – Сенегал выиграл у Катара.

Sport.ua проводит текстовую и видео трансляцию поединка Нидерланды – Эквадор.

На 6-й минуте игры форвард ПСВ Коди Гакпо вывел Нидерланды вперед. Кайседо отдал неудачную передачу перед своей штрафной, и после скидки Классена Гакпо мощным ударом попал в угол и забил. Эквадору все-таки удалось сделать счет 1:1 – на 49-й минуте матча форвард «Фенербахче» Эннер Валенсия забил гол.

Смотрите видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Гакпо, 6 мин.

ГОЛ! 1:1 Валенсия, 49 мин.

События матча

49’
ГОЛ ! Мяч забил Эннер Валенсия (Эквадор).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Коди Гакпо (Нидерланды).
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Источник Sport.ua
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