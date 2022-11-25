Луи ВАН ГАЛ: «Лучше ничья, чем ничего»
Наставник сборной Нидерландов – о матче с Эквадором
Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал поделился мнением о матче 2-го тура ЧМ-2022 с командой Эквадора (1:1).
«Мы снова плохо владели мячом. Проиграли все единоборства и часто отдавали мяч сопернику. Невероятно, как мы играли, но даже несмотря на это, мы мало пропустили. Лучше ничья, чем ничего.
В Лиге наций мы показали, что можем играть хорошо. Но это соперники другого стиля, которые пытаются создать нам проблемы. Мне не так грустно, ведь мы еще не проиграли, мы на вершине. И я буду поддерживать своих футболистов», – заявил ван Гал.
Сборная Нидерландов свой очередной поединок на мундиале проведет 29 ноября с командой Катара, а в параллельном матче квартета А отношения выяснят сборные Сенегала и Эквадора.
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