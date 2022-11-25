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Чемпионат мира
Нидерланды
25.11.2022, FT 1 : 1
Эквадор
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Чемпионат мира
25 ноября 2022, 22:41 | Обновлено 25 ноября 2022, 22:49
473
0

Луи ВАН ГАЛ: «Лучше ничья, чем ничего»

Наставник сборной Нидерландов – о матче с Эквадором

25 ноября 2022, 22:41 | Обновлено 25 ноября 2022, 22:49
473
0
Луи ВАН ГАЛ: «Лучше ничья, чем ничего»
Getty Images/Global Images Ukraine. Луи ван Гал (справа)

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал поделился мнением о матче 2-го тура ЧМ-2022 с командой Эквадора (1:1).

«Мы снова плохо владели мячом. Проиграли все единоборства и часто отдавали мяч сопернику. Невероятно, как мы играли, но даже несмотря на это, мы мало пропустили. Лучше ничья, чем ничего.

В Лиге наций мы показали, что можем играть хорошо. Но это соперники другого стиля, которые пытаются создать нам проблемы. Мне не так грустно, ведь мы еще не проиграли, мы на вершине. И я буду поддерживать своих футболистов», – заявил ван Гал.

Сборная Нидерландов свой очередной поединок на мундиале проведет 29 ноября с командой Катара, а в параллельном матче квартета А отношения выяснят сборные Сенегала и Эквадора.

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Луи ван Гал ЧМ-2022 по футболу сборная Нидерландов по футболу Нидерланды - Эквадор
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Источник Calciomercato
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