В пятницу, 25 ноября, состоится второй тур группы А, в которои Нидерланды сыграют с Эквадором.

Нидерланды

Сборная Нидерландов считается фаворитом группы, однако в первом матче против Сенегала команда Луи ван Гаала не впечатлила. В первом тайме даже можно было говорить о неком превосходстве африканской команды, а во втором при достаточно равной игре Нидерланды реализовали один шанс, а уже в компенсированное время добили противника.

Учитывая результаты некоторых других фаворитов, сборную не сильно критиковали за бледную игру, хотя явно рассчитывали на большее.

Судя по всему, изменений в составе от Луи ван Гаала ждать не стоит. Ключевой вингер Мемфис Депай пока не готов на 100%, поэтому, видимо, снова выйдет на замену во втором тайме. Это же касается хавбека Мартена де Роона.

Эквадор

Что касается Эквадора, то сборная, несмотря на все прогнозы о якобы договорняке и сдаче матча Катару, стартовала с уверенной победы с результатом 2:0. Несмотря на быстрый гол, который почему-то отменил арбитр после консультации с VAR, эквадорцы не растерялись и за 15 минут оформили два гола силами лидера команды Эннера Валенсии.

Эквадор, в целом, показал неплохой футбол, но лишь на фоне Катара.

У сборной после трех набранных очков есть неплохие шансы зацепиться за второе место в битве с Сенегалом в последнем туре. Главное, чтобы тот же Валенсия, получивший травму ноги в прошлом поединке, смог восстановиться.

Ориентировочые составы

Нидерланды: Нопперт, ван Дейк, де Лигт, Аке, Дюмфрис, Ф.де Йонг, Блинд, Бергейс, Гакпо, Бергвейн, Янссен

Эквадор: Галиндес, Пресиадо, Торрес, Хинкапи, Эступиан, Плата, Кайседо, Мендес, Ибарра, Сармиенто, Валенсия

Прогноз на матч

Не яркая, но уверенная победа Нидерландов, которые гарантируют себе выход в плей-офф.

25 ноября, пятница