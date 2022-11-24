Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Нидерланды – Эквадор. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира
Чемпионат мира
Нидерланды
25.11.2022 18:00 - : -
Эквадор
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
24 ноября 2022, 20:30 | Обновлено 24 ноября 2022, 21:59
27
0

Нидерланды – Эквадор. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира

Во втором туре сыграют лидеры группы

24 ноября 2022, 20:30 | Обновлено 24 ноября 2022, 21:59
27
0
Нидерланды – Эквадор. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 25 ноября, состоится второй тур группы А, в которои Нидерланды сыграют с Эквадором.

Нидерланды

Сборная Нидерландов считается фаворитом группы, однако в первом матче против Сенегала команда Луи ван Гаала не впечатлила. В первом тайме даже можно было говорить о неком превосходстве африканской команды, а во втором при достаточно равной игре Нидерланды реализовали один шанс, а уже в компенсированное время добили противника.

Учитывая результаты некоторых других фаворитов, сборную не сильно критиковали за бледную игру, хотя явно рассчитывали на большее.

Судя по всему, изменений в составе от Луи ван Гаала ждать не стоит. Ключевой вингер Мемфис Депай пока не готов на 100%, поэтому, видимо, снова выйдет на замену во втором тайме. Это же касается хавбека Мартена де Роона.

Эквадор

Что касается Эквадора, то сборная, несмотря на все прогнозы о якобы договорняке и сдаче матча Катару, стартовала с уверенной победы с результатом 2:0. Несмотря на быстрый гол, который почему-то отменил арбитр после консультации с VAR, эквадорцы не растерялись и за 15 минут оформили два гола силами лидера команды Эннера Валенсии.

Эквадор, в целом, показал неплохой футбол, но лишь на фоне Катара.

У сборной после трех набранных очков есть неплохие шансы зацепиться за второе место в битве с Сенегалом в последнем туре. Главное, чтобы тот же Валенсия, получивший травму ноги в прошлом поединке, смог восстановиться.

Ориентировочые составы

Нидерланды: Нопперт, ван Дейк, де Лигт, Аке, Дюмфрис, Ф.де Йонг, Блинд, Бергейс, Гакпо, Бергвейн, Янссен

Эквадор: Галиндес, Пресиадо, Торрес, Хинкапи, Эступиан, Плата, Кайседо, Мендес, Ибарра, Сармиенто, Валенсия

Прогноз на матч

Не яркая, но уверенная победа Нидерландов, которые гарантируют себе выход в плей-офф.

25 ноября, пятница

Нидерланды - Эквадор
Старт в 18:00
Арбитр: Мустафа Горбал
Прямая ТВ-трансляция – Megogo
Прогноз Sport.ua — 2:0
Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
FanSport
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Криштиану РОНАЛДУ: «Это только первый шаг»
Роналду стал лучшим игроком матча с Ганой и опередил Месси
ФОТО. Как это было. Португалия и Гана забили пять мячей во втором тайме
женская сборная Нидерландов по футболу сборная Эквадора по футболу прогнозы ЧМ-2022 по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Есть рекорд! Роналду забивает на пяти чемпионатах мира
Футбол | 24 ноября 2022, 19:45 2
Есть рекорд! Роналду забивает на пяти чемпионатах мира
Есть рекорд! Роналду забивает на пяти чемпионатах мира

Португалец не может без свершений

Эден АЗАР: «Протест Германии? Лучше бы они этого не делали»
Футбол | 24 ноября 2022, 17:59 3
Эден АЗАР: «Протест Германии? Лучше бы они этого не делали»
Эден АЗАР: «Протест Германии? Лучше бы они этого не делали»

Звезду сборной Бельгии интересует только футбол

Фиаско Германии и семь голов Испании на ЧМ, Шахтер победил Ворсклу в УПЛ
Футбол | 24.11.2022, 05:40
Фиаско Германии и семь голов Испании на ЧМ, Шахтер победил Ворсклу в УПЛ
Фиаско Германии и семь голов Испании на ЧМ, Шахтер победил Ворсклу в УПЛ
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 24.11.2022, 01:10
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Клуба еще нет, а уже проблемы. Роналду получил дисквалификацию на 2 матча
Футбол | 23.11.2022, 21:25
Клуба еще нет, а уже проблемы. Роналду получил дисквалификацию на 2 матча
Клуба еще нет, а уже проблемы. Роналду получил дисквалификацию на 2 матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Фьюри рассказал, с кем подерется, если Усик откажется от боя за абсолюта
Фьюри рассказал, с кем подерется, если Усик откажется от боя за абсолюта
23.11.2022, 10:35 4
Бокс
В Ньюкасле определились с позицией в отношении Роналду
В Ньюкасле определились с позицией в отношении Роналду
23.11.2022, 09:03 6
Футбол
Ураган начал элитный раунд Лиги чемпионов с победы над клубом из Италии
Ураган начал элитный раунд Лиги чемпионов с победы над клубом из Италии
23.11.2022, 23:40
Футзал
Сборная Украины в 1/4 финала ЧМ сыграет с чемпионами шахматной Олимпиады
Сборная Украины в 1/4 финала ЧМ сыграет с чемпионами шахматной Олимпиады
23.11.2022, 05:50 1
Другие виды
Президент ФХУ подал заявление на исключение из состава членов НОК
Президент ФХУ подал заявление на исключение из состава членов НОК
23.11.2022, 12:40
Хоккей
Известны условия расторжения контракта Роналду с Манчестер Юнайтед
Известны условия расторжения контракта Роналду с Манчестер Юнайтед
23.11.2022, 08:07 5
Футбол
Мбаппе добился повтора рекорда ЧМ 52-летней давности
Мбаппе добился повтора рекорда ЧМ 52-летней давности
23.11.2022, 07:27 1
Футбол
Пресс-служба Ворсклы: «Теперь понятно, зачем Шахтеру ВАР»
Пресс-служба Ворсклы: «Теперь понятно, зачем Шахтеру ВАР»
23.11.2022, 18:35 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности