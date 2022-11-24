Чемпионат мира
25.11.2022 18:00 - : -
Чемпионат мира24 ноября 2022, 22:12 | Обновлено 24 ноября 2022, 23:45
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Нидерланды - Эквадор. Смотреть онлайн LIVE трансляцию ЧМ-2022
Смотрите 25 ноября матч 2-го тура групповой стадии ЧМ-2022 в Катаре
24 ноября 2022, 22:12 | Обновлено 24 ноября 2022, 23:45
43
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В пятницу, 25 ноября, состоится матч 2-го тура группового турнира чемпионата мира 2022, в котором сыграют сборные Нидерланды – Эквадор.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало встречи - в 18:00 по Киеву.
Нидерланды – Эквадор. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира
Игру можно посмотреть в прямом эфире на видеосервисе MEGOGO.
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