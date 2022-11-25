Нидерландцы остановились в 48 минутах от рекорда
Сухая серия «оранжевых» на мундиалях прервалась на 510-й минуте
Гол эквадорского форварда Эннера Валенсии прервал одну из самых продолжительных в истории финальных турниров чемпионатов мира сухую серию Нидерландов, которая составила 510 минут. «Оранжевые» всего 48 минут не дотянули до рекорда мундиалей 12-летней давности, принадлежащего Швейцарии. До игры с Эквадором нидерландцы последний раз пропускали на ЧМ 27 июня 2014 года на 48-й минуте матча 1/8 финала с Мексикой (2:1).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные сухие серии на чемпионатах мира
|
Серия
|
Сборная
|
Началась
|
Завершилась
|
558'
|
Швейцария
|
02.07.1994
|
21.06.2010
|
549'
|
Италия
|
17.06.1986
|
03.07.1990
|
510'
|
Нидерланды
|
27.06.2014
|
25.11.2022
|
499'
|
Англия
|
16.06.1982
|
03.06.1986
|
485'
|
Аргентина
|
25.06.2014
|
13.07.2014
|
476'
|
Испания
|
25.06.2010
|
13.06.2014
|
473'
|
ФРГ
|
07.07.1974
|
18.06.1978
|
471'
|
Англия
|
10.06.1962
|
26.07.1966
|
460'
|
Бразилия
|
21.06.2002
|
22.06.2006
|
459'
|
Италия
|
17.06.2006
|
09.07.2006
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