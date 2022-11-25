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Чемпионат мира
25 ноября 2022, 20:47 |
711
0

Нидерландцы остановились в 48 минутах от рекорда

Сухая серия «оранжевых» на мундиалях прервалась на 510-й минуте

25 ноября 2022, 20:47 |
711
0
Нидерландцы остановились в 48 минутах от рекорда
Getty Images/Global Images Ukraine

Гол эквадорского форварда Эннера Валенсии прервал одну из самых продолжительных в истории финальных турниров чемпионатов мира сухую серию Нидерландов, которая составила 510 минут. «Оранжевые» всего 48 минут не дотянули до рекорда мундиалей 12-летней давности, принадлежащего Швейцарии. До игры с Эквадором нидерландцы последний раз пропускали на ЧМ 27 июня 2014 года на 48-й минуте матча 1/8 финала с Мексикой (2:1).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные сухие серии на чемпионатах мира

Серия

Сборная

Началась

Завершилась

558'

Швейцария

02.07.1994

21.06.2010

549'

Италия

17.06.1986

03.07.1990

510'

Нидерланды

27.06.2014

25.11.2022

499'

Англия

16.06.1982

03.06.1986

485'

Аргентина

25.06.2014

13.07.2014

476'

Испания

25.06.2010

13.06.2014

473'

ФРГ

07.07.1974

18.06.1978

471'

Англия

10.06.1962

26.07.1966

460'

Бразилия

21.06.2002

22.06.2006

459'

Италия

17.06.2006

09.07.2006
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Источник Sport.ua
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