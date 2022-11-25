Нидерландцы остановились в 48 минутах от рекорда

Гол эквадорского форварда Эннера Валенсии прервал одну из самых продолжительных в истории финальных турниров чемпионатов мира сухую серию Нидерландов, которая составила 510 минут. «Оранжевые» всего 48 минут не дотянули до рекорда мундиалей 12-летней давности, принадлежащего Швейцарии. До игры с Эквадором нидерландцы последний раз пропускали на ЧМ 27 июня 2014 года на 48-й минуте матча 1/8 финала с Мексикой (2:1).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные сухие серии на чемпионатах мира