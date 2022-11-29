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Украина. Премьер лига
29 ноября 2022, 20:33 |
1902
0

Стало известно, сколько Шахтер заплатил за Гочолейшвили

Игрок обошелся дороже своей номинальной стоимости на Transfermarkt

29 ноября 2022, 20:33 |
1902
0
Стало известно, сколько Шахтер заплатил за Гочолейшвили
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Гочолейшвили

Сегодня донецкий «Шахтер» объявил о приобретении 21-летнего правого защитника «Сабуртало» и сборной Грузии Георгия Гочолейшвили.

Официально украинский и грузинский клубы предпочли не разглашать стоимость трансфера игрока, но по данным портала Transfermarkt, «горняки» заплатили за защитника 1 миллион евро.

Примечательно, что номинальная оценочная стоимость Гочолейшвили на Transfermarkt до трансфера в «Шахтер» составляла 600 тысяч евро.

Напомним, что контракт Гочолейшвили с «горняками» вступит в силу с 1 января 2023 года и рассчитан на пять лет.

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Гиорги Гочолейшвили Сабуртало Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы выбор редакции
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Источник Sport.ua
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