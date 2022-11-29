Стало известно, сколько Шахтер заплатил за Гочолейшвили

Сегодня донецкий «Шахтер» объявил о приобретении 21-летнего правого защитника «Сабуртало» и сборной Грузии Георгия Гочолейшвили.

Официально украинский и грузинский клубы предпочли не разглашать стоимость трансфера игрока, но по данным портала Transfermarkt, «горняки» заплатили за защитника 1 миллион евро.

Примечательно, что номинальная оценочная стоимость Гочолейшвили на Transfermarkt до трансфера в «Шахтер» составляла 600 тысяч евро.

Напомним, что контракт Гочолейшвили с «горняками» вступит в силу с 1 января 2023 года и рассчитан на пять лет.