У Роналду отобрали гол! В ФИФА пояснили, почему автор – Бруну Фернандеш

В ФИФА приняли решение отобрать авторство гола на ЧМ-2022 у португальского форварда Криштиану Роналду.

Технология изготовления мяча, используемого на чемпионате мира, убедительно доказала, что Криштиану Роналду не касался мяча при первом голе сборной Португалии в ворота команды Уругвая (2:0).

Португалия открыла счет на 54-й минуте, но личность бомбардира была под сомнением. И Бруну Фернандеш, и тренер Фернанду Сантуш не смогли после матча уточнить, нанес ли Роналду решающий последний штрих.

Технологии внутри мяча доказали, что голова Роналду не коснулась мяча, а это означает, что гол засчитан на Бруну Фернандеша.

В заявлении ФИФА от имени Adidas сказано:

«В матче между Португалией и Уругваем, используя технологию Connected Ball, размещенную в официальном мяче adidas Al Rihla, мы можем окончательно показать отсутствие контакта Криштиану Роналду с мячом при первом голе в игре. Внешней силы, действующей на мяч, не было, о чем свидетельствует отсутствие «сердцебиения» в наших измерениях. Датчик IMU с частотой 500 Гц внутри мяча позволяет нам быть очень точными в нашем анализе».

Первоначально казалось, что прострел Фернандеша на 54-й минуте был перенаправлен в сетку из-за скользящего касания головой от Роналду, но телевизионные повторы показали, что 37-летний игрок не коснулся мяча.

Бруну Фернандеш был объявлен бомбардиром на большом экране на стадионе, несмотря на то, что Роналду праздновал, как будто это был его гол. Это взятие могло бы дать ему 9-й мяч на чемпионатах мира за Португалию и сравняло бы с легендарным нападающим Эусебиу.

Принимая награду лучшего игроком матча, Бруну Фернандеш признался, что даже не знал, чей это гол:

«Я праздновал так, как если бы это был гол Криштиану. Мне показалось, что он коснулся мяча. Моей целью было передать ему мяч. Мы радуемся победе, независимо от того, кто забил. Самое главное, что мы достигли своей цели, а это был выход в следующий раунд».

Итак, гол окончательно присужден Бруну Фернандешу. А Роналду может забить 9-й гол на чемпионате мира в последнем матче группового раунда против Южной Кореи.

ВИДЕО. Спорный гол записан на Бруну Фернандеша, а не на Криштиану Роналду