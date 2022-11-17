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17 ноября 2022, 06:30 | Обновлено 17 ноября 2022, 06:41
194
0

За Мудрика Шахтер хочет сотку, Шевченко распрощался с Абрамовичем

Главные новости за 16 ноября на Sport.ua

17 ноября 2022, 06:30 | Обновлено 17 ноября 2022, 06:41
194
0
За Мудрика Шахтер хочет сотку, Шевченко распрощался с Абрамовичем
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 16 ноября.

1. Шахтер подтвердил – Мудрик стоит 100 миллионов евро
Дарио Срна и Сергей Палкин уверены в стоимости украинского хавбека

2. Больше не соучредитель. Шевченко разорвал связь с Абрамовичем
Андрей уволился из компании, которая принадлежит российскому олигарху

3A. Товарищеские матчи. Германия обыграла Оман, победы Чехии, Польши, Австрии
Сборные проводят последние спарринги накануне чемпионата мира

3B. Дубль Грифо. Италия одержала волевую победу над Албанией в Тиране
Национальные сборные 16 ноября проводят товарищеские матчи

4. ОФИЦИАЛЬНО. Остап Маркевич стал главным тренером польской команды
Украинский специалист будет работать наставником клуба «Радуня» Стенжица

5A. Источник: Малиновский покинет Аталанту в январе
У хавбека есть ряд предложений из АПЛ

5B. Милан включился в борьбу за Малиновского
Также «россонери» могут подписать Луиса Муриэля

6. Игрок Динамо вошел в шорт-лист Севильи, Бенфики и Аякса
Витиньо в центре внимания больших европейских клубов

7. ФОТО. Селезнев похвастался внедорожником стоимостью более $100 тысяч
Евгений подписал фотографию с Lexus LX 570: «Взгляд в будущее»

8. Самолет НАТО отследил ракету, которая попала в Польшу
Информация с радиолокационными следами была предоставлена НАТО и Польше

9A. С мечтой о Евро. Что нужно знать о сборной Украины U-19
Команда Сергея Нагорняка стартует в квалификации чемпионата Европы

9B. Исторический успех Латвии, непобедимая Канада и дебют Венбаньямы
Обозреватель Sport.ua подводит итоги очередного этапа отбора на мировое первенство

10A. Двадцать лет спустя. Почему Бразилия выиграет ЧМ-2022 в Катаре
«Селесао» готовы сделать решительный шаг к шестому чемпионству

10B. ЧМ-2022. Группа А: чемпионы Азии и Африки плюс Нидерланды и молодой Эквадор
Sport.ua представляет первый квартет участников мундиаля в Катаре

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Источник Sport.ua
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