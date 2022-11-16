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Италия
16 ноября 2022, 23:17 |
758
0

Милан включился в борьбу за Малиновского

Также «россонери» могут подписать Луиса Муриэля

16 ноября 2022, 23:17 |
758
0
Милан включился в борьбу за Малиновского
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

«Милан» проявляет интерес к двум игрокам «Аталанты». По информации итальянских СМИ, речь идет о полузащитнике Руслане Малиновском и форварде Луисе Муриэле.

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини считает, что команде нужна перестройка, и Малиновский с Муриэлем – из числа тех игроков, которые в планы тренера не входят. При этом и сами они хотят сменить клуб уже в январе.

Кроме «Милана», Муриэлем интересуется «Ювентус». На Малиновского претендует целый ряд клубов, в том числе и из АПЛ.

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