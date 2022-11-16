Милан включился в борьбу за Малиновского
Также «россонери» могут подписать Луиса Муриэля
«Милан» проявляет интерес к двум игрокам «Аталанты». По информации итальянских СМИ, речь идет о полузащитнике Руслане Малиновском и форварде Луисе Муриэле.
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини считает, что команде нужна перестройка, и Малиновский с Муриэлем – из числа тех игроков, которые в планы тренера не входят. При этом и сами они хотят сменить клуб уже в январе.
Кроме «Милана», Муриэлем интересуется «Ювентус». На Малиновского претендует целый ряд клубов, в том числе и из АПЛ.
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