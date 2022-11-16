Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Малиновский покинет Аталанту в январе
Италия
16 ноября 2022, 22:17 |
1280
1

Источник: Малиновский покинет Аталанту в январе

У хавбека есть ряд предложений из АПЛ

16 ноября 2022, 22:17 |
1280
1
Источник: Малиновский покинет Аталанту в январе
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Украинский полузащитник Руслан Малиновский покинет «Аталанту» в январе. Об этом сообщает авторитетное итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, у Малиновского на руках есть несколько предложений из АПЛ. О каких именно клубах идет речь – не сообщается, но ранее появлялась информация об интересе со стороны «Тоттенхэма», «Вест Хэма» и «Ноттингем Форест».

При этом интерес к Малиновскому есть не только из АПЛ. Вчера сообщалось об интересе со стороны «Марселя». Может 29-летний украинец перейти и в другой клуб Серии А – «Интер» или «Рому».

По теме:
Наполи собирается продать свою звезду в январе
Михаил МУДРИК: «Цена в 100 миллионов – шлагбаум для моего перехода»
Игрок Динамо вошел в шорт-лист Севильи, Бенфики и Аякса
Руслан Малиновский Аталанта Английская Премьер-лига трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник La Gazzetta dello Sport
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эрдоган отрицает причастность россии к падению ракет в Польше
Война | 16 ноября 2022, 11:11 10
Эрдоган отрицает причастность россии к падению ракет в Польше
Эрдоган отрицает причастность россии к падению ракет в Польше

Ему же лучше знать

ФОТО. Селезнев похвастался внедорожником стоимостью более $100 тысяч
Футбол | 16 ноября 2022, 06:30 26
ФОТО. Селезнев похвастался внедорожником стоимостью более $100 тысяч
ФОТО. Селезнев похвастался внедорожником стоимостью более $100 тысяч

Евгений подписал фотографию с Lexus LX 570: «Взгляд в будущее»

Агент Мудрика: «Михаил явно давно перерос уровень чемпионата Украины»
Футбол | 16.11.2022, 15:50
Агент Мудрика: «Михаил явно давно перерос уровень чемпионата Украины»
Агент Мудрика: «Михаил явно давно перерос уровень чемпионата Украины»
Самолет НАТО отследил ракету, которая попала в Польшу
Война | 16.11.2022, 07:39
Самолет НАТО отследил ракету, которая попала в Польшу
Самолет НАТО отследил ракету, которая попала в Польшу
Дубль Ди Марии, гол Месси. Аргентина отгрузила 5 мячей ОАЭ
Футбол | 16.11.2022, 20:37
Дубль Ди Марии, гол Месси. Аргентина отгрузила 5 мячей ОАЭ
Дубль Ди Марии, гол Месси. Аргентина отгрузила 5 мячей ОАЭ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Veter
Пора в Зарю
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В россии возмущены визитом Зеленского в Херсон
В россии возмущены визитом Зеленского в Херсон
14.11.2022, 16:32 11
Война
Каковы шансы Украины? Турнирные таблицы квалификации ЧМ-2023 по баскетболу
Каковы шансы Украины? Турнирные таблицы квалификации ЧМ-2023 по баскетболу
15.11.2022, 06:23 8
Баскетбол
Больше не соучредитель. Шевченко разорвал связь с Абрамовичем
Больше не соучредитель. Шевченко разорвал связь с Абрамовичем
16.11.2022, 09:40 3
Футбол
Лучшего футболиста в истории Ирана приговорили к смертной казни
Лучшего футболиста в истории Ирана приговорили к смертной казни
14.11.2022, 22:51 17
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. В 13-м туре все фавориты потеряли очки
Турнирная таблица УПЛ. В 13-м туре все фавориты потеряли очки
14.11.2022, 17:08 9
Футбол
Каким будет ответ? Две ракеты рашистов упали на территории Польши
Каким будет ответ? Две ракеты рашистов упали на территории Польши
15.11.2022, 21:15 28
Война
Пидручный проиграл. Избран новый президент федерации биатлона Украины
Пидручный проиграл. Избран новый президент федерации биатлона Украины
14.11.2022, 17:17 29
Биатлон
ФОТО. Наконец-то я дома. Ярмоленко вернулся в Украину
ФОТО. Наконец-то я дома. Ярмоленко вернулся в Украину
15.11.2022, 11:55 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности