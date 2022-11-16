Источник: Малиновский покинет Аталанту в январе

Украинский полузащитник Руслан Малиновский покинет «Аталанту» в январе. Об этом сообщает авторитетное итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, у Малиновского на руках есть несколько предложений из АПЛ. О каких именно клубах идет речь – не сообщается, но ранее появлялась информация об интересе со стороны «Тоттенхэма», «Вест Хэма» и «Ноттингем Форест».

При этом интерес к Малиновскому есть не только из АПЛ. Вчера сообщалось об интересе со стороны «Марселя». Может 29-летний украинец перейти и в другой клуб Серии А – «Интер» или «Рому».