Французский топ-клуб снова заинтересовался Малиновским
«Марсель» постарается подписать украинца в зимнее трансферное окно
Французский футбольный клуб «Марсель» снова заинтересовался услугами украинского полузащитника итальянской «Аталанты» Руслана Малиновского.
Сообщается, что «Марсель» намерен подписать 29-летнего футболиста в период зимнего трансферного окна.
Отметим, что французский клуб этим летом уже проявлял интерес к Руслану, но тогда дело до трансфера не дошло.
Сейчас же «Марселю» в борьбе за украинского хавбека придется выдержать конкуренцию с итальянскими «Интером» и «Ромой», а также с английскими «Тоттенхэмом» и «Ноттингем Форест». По данным Transfermarkt, текущая трансферная стоимость украинца составляет 18 млн евро.
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