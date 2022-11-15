Французский топ-клуб снова заинтересовался Малиновским

Французский футбольный клуб «Марсель» снова заинтересовался услугами украинского полузащитника итальянской «Аталанты» Руслана Малиновского.

Сообщается, что «Марсель» намерен подписать 29-летнего футболиста в период зимнего трансферного окна.

Отметим, что французский клуб этим летом уже проявлял интерес к Руслану, но тогда дело до трансфера не дошло.

Сейчас же «Марселю» в борьбе за украинского хавбека придется выдержать конкуренцию с итальянскими «Интером» и «Ромой», а также с английскими «Тоттенхэмом» и «Ноттингем Форест». По данным Transfermarkt, текущая трансферная стоимость украинца составляет 18 млн евро.