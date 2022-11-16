Больше не соучредитель. Шевченко разорвал связь с Абрамовичем
Легендарный украинский футболист уволился с компании, которая принадлежит российскому олигарху
Легендарный украинский футболист и экс-наставник сборной Украины по футболу Андрей Шевченко разорвал контракт с компанией, которая принадлежит Роману Абрамовичу.
Сообщается, что Шевченко до сих пор находился среди основателей фирмы MC Peat & Co, также принадлежащей экс-владельцу «Челси» Роману Абрамовичу.
Но, согласно данным реестров Великобритании, которые есть в свободном доступе, Шевченко уволился из вышеупомянутой компании недавно, а именно 14 ноября.
MC Peat & Co была создана в 2011 году. Украинец числился в реестре в статусе резидента Великобритании. В 2015-м была основана еще одна компания – The Regeneration Group. Шевченко был ее акционером.
Ранее стало известно, что Андрей Шевченко станет членом Национального олимпийского комитета (НОК) Украины.
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