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Англия
16 ноября 2022, 09:40 | Обновлено 16 ноября 2022, 09:41
4082
1

Больше не соучредитель. Шевченко разорвал связь с Абрамовичем

Легендарный украинский футболист уволился с компании, которая принадлежит российскому олигарху

16 ноября 2022, 09:40 | Обновлено 16 ноября 2022, 09:41
4082
1
Больше не соучредитель. Шевченко разорвал связь с Абрамовичем
Instagram. Андрей Шевченко

Легендарный украинский футболист и экс-наставник сборной Украины по футболу Андрей Шевченко разорвал контракт с компанией, которая принадлежит Роману Абрамовичу.

Сообщается, что Шевченко до сих пор находился среди основателей фирмы MC Peat & Co, также принадлежащей экс-владельцу «Челси» Роману Абрамовичу.

Но, согласно данным реестров Великобритании, которые есть в свободном доступе, Шевченко уволился из вышеупомянутой компании недавно, а именно 14 ноября.

MC Peat & Co была создана в 2011 году. Украинец числился в реестре в статусе резидента Великобритании. В 2015-м была основана еще одна компания – The Regeneration Group. Шевченко был ее акционером.

Ранее стало известно, что Андрей Шевченко станет членом Национального олимпийского комитета (НОК) Украины.

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Источник Bloomberg
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Serhii P.
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