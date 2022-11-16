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Польша
16 ноября 2022, 04:25 | Обновлено 16 ноября 2022, 04:36
443
0

ОФИЦИАЛЬНО. Остап Маркевич стал главным тренером польской команды

Украинский специалист будет работать наставником клуба «Радуня» Стенжица

16 ноября 2022, 04:25 | Обновлено 16 ноября 2022, 04:36
443
0
ОФИЦИАЛЬНО. Остап Маркевич стал главным тренером польской команды
ФК Мариуполь. Остап Маркевич

Украинский специалист Остап Маркевич стал главным тренером польской команды «Радуня» Стенжица.

В тренерский штаб коуча вошли Сергей Атласюк и Сергей Янков. Условия контракта Маркевича с клубом не сообщаются.

44-летний специалист с 2016 по 2018 годы работал с юношеской командой испанского »Вильярреала». Затем сын знаменитого украинского наставника Мирона Маркевича возглавлял три украинских команды: «Агробизнес» Волочиск, «Черноморец» Одесса и «Мариуполь».

«Радуня» Стенжица занимает 14-е место после 19 туров в третьем по силе дивизионе чемпионата Польши.

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Радуня Стенжица Остап Маркевич назначение тренера Сергей Атласюк Сергей Янков
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Источник Sport.ua
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