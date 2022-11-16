Дубль Грифо. Италия одержала волевую победу над Албанией в Тиране

Национальные сборные 16 ноября проводят товарищеские матчи.

Сборная Италии переиграла Албанию со счетом 3:1, игра прошла в Тиране.

Защитник албанцев Ардиан Исмайли открыл счет на 16-й минуте. Итальянцы победили благодаря голу Джованни Ди Лоренцо и дублю Винченцо Грифо.

Сборные Италии и Албании не попали на чемпионат мира 2022, поэтому играют только товарищеские матчи.

Сборные Алжира и Мали не выявили победителя (1:1). Хавбек «Манчестер Сити» Рияд Марез реализовал пенальти, а у малийцев забил Фалайе Сако.

Товарищеские матчи, 16 ноября

Албания – Италия – 1:3

Голы: Исмайли, 16 – Ди Лоренцо, 20, Грифо, 25, 64.

Алжир – Мали – 1:1

Голы: Марез, 45+3 (пен) – Фофана, 58.

Кипр – Болгария – 0:2

Гол: Десподов, 24, Делев, 71

Мексика – Швеция – 1:2

Голы: Вега, 60 – Роден, 54, Сванберг, 84

Гибралтар – Лихтенштейн – 2:0

Голы: Чиполина, 14, Уокер, 21 (пен)