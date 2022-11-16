Дубль Грифо. Италия одержала волевую победу над Албанией в Тиране
Национальные сборные 16 ноября проводят товарищеские матчи
Национальные сборные 16 ноября проводят товарищеские матчи.
Сборная Италии переиграла Албанию со счетом 3:1, игра прошла в Тиране.
Защитник албанцев Ардиан Исмайли открыл счет на 16-й минуте. Итальянцы победили благодаря голу Джованни Ди Лоренцо и дублю Винченцо Грифо.
Сборные Италии и Албании не попали на чемпионат мира 2022, поэтому играют только товарищеские матчи.
Сборные Алжира и Мали не выявили победителя (1:1). Хавбек «Манчестер Сити» Рияд Марез реализовал пенальти, а у малийцев забил Фалайе Сако.
Товарищеские матчи, 16 ноября
Албания – Италия – 1:3
Голы: Исмайли, 16 – Ди Лоренцо, 20, Грифо, 25, 64.
Алжир – Мали – 1:1
Голы: Марез, 45+3 (пен) – Фофана, 58.
Кипр – Болгария – 0:2
Гол: Десподов, 24, Делев, 71
Мексика – Швеция – 1:2
Голы: Вега, 60 – Роден, 54, Сванберг, 84
Гибралтар – Лихтенштейн – 2:0
Голы: Чиполина, 14, Уокер, 21 (пен)
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