Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Албания – Италия – 1:3. Дубль Грифо. Видео голов и обзор матча
Товарищеские матчи
Албания
16.11.2022, FT 1 : 3
Италия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
17 ноября 2022, 03:55 | Обновлено 17 ноября 2022, 04:08
46
0

Албания – Италия – 1:3. Дубль Грифо. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча в Тиране

17 ноября 2022, 03:55 | Обновлено 17 ноября 2022, 04:08
46
0
Албания – Италия – 1:3. Дубль Грифо. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Винченцо Грифо

Национальные сборные 16 ноября провели товарищеские матчи. Сборная Италии переиграла Албанию со счетом 3:1, игра прошла в Тиране.

Защитник албанцев Ардиан Исмайли открыл счет на 16-й минуте. Итальянцы победили благодаря голу Джованни Ди Лоренцо и дублю Винченцо Грифо.

Сборные Италии и Албании не попали на чемпионат мира 2022, поэтому играют только товарищеские матчи.

Товарищеские матчи, 16 ноября

Албания – Италия – 1:3

Голы: Исмайли, 16 – Ди Лоренцо, 20, Грифо, 25, 64.

События матча

64’
ГОЛ ! Мяч забил Винченцо Грифо (Италия).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Винченцо Грифо (Италия).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Джованни Ди Лоренцо (Италия).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Ардиан Исмайли (Албания).
По теме:
Чехия – Фареры – 5:0. Хет-трик Хитила. Видео голов и обзор матча
Португалия – Нигерия. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Андорра – Австрия – 0:1. Еле выиграли у карлика. Видео гола и обзор матча
товарищеские матчи видео голов и обзор сборная Албании по футболу сборная Италии по футболу Винченцо Грифо Джованни Ди Лоренцо
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Селезнев похвастался внедорожником стоимостью более $100 тысяч
Футбол | 16 ноября 2022, 06:30 27
ФОТО. Селезнев похвастался внедорожником стоимостью более $100 тысяч
ФОТО. Селезнев похвастался внедорожником стоимостью более $100 тысяч

Евгений подписал фотографию с Lexus LX 570: «Взгляд в будущее»

Турция – Шотландия – 2:1. Видео голов и обзор матча
Футбол | 16 ноября 2022, 23:41 0
Турция – Шотландия – 2:1. Видео голов и обзор матча
Турция – Шотландия – 2:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского поединка

ФОТО. Исполнился месяц. Свитолина удивлена, как раньше жила без дочери
Теннис | 16.11.2022, 15:06
ФОТО. Исполнился месяц. Свитолина удивлена, как раньше жила без дочери
ФОТО. Исполнился месяц. Свитолина удивлена, как раньше жила без дочери
Михаил МУДРИК: «Цена в 100 миллионов – шлагбаум для моего перехода»
Футбол | 16.11.2022, 20:18
Михаил МУДРИК: «Цена в 100 миллионов – шлагбаум для моего перехода»
Михаил МУДРИК: «Цена в 100 миллионов – шлагбаум для моего перехода»
Сотня ракет из-за поребрика, Инфантино и Бах поддержали оккупантов
Футбол | 16.11.2022, 06:55
Сотня ракет из-за поребрика, Инфантино и Бах поддержали оккупантов
Сотня ракет из-за поребрика, Инфантино и Бах поддержали оккупантов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Попутал берега. Президент МОК призвал к возвращению россиян в мировой спорт
Попутал берега. Президент МОК призвал к возвращению россиян в мировой спорт
15.11.2022, 20:50 37
Олимпийские игры
ВИДЕО. ВСУ готовятся к вторжению с территории беларуси. «Устроим им ад»
ВИДЕО. ВСУ готовятся к вторжению с территории беларуси. «Устроим им ад»
15.11.2022, 16:33
Война
Президент ФИФА: «Предлагаю прекратить огонь между Украиной и рф на месяц»
Президент ФИФА: «Предлагаю прекратить огонь между Украиной и рф на месяц»
15.11.2022, 11:41 44
Футбол
Источник: Роналду больше не сыграет за Манчестер Юнайтед
Источник: Роналду больше не сыграет за Манчестер Юнайтед
15.11.2022, 13:09 4
Футбол
ФОТО. Наконец-то я дома. Ярмоленко вернулся в Украину
ФОТО. Наконец-то я дома. Ярмоленко вернулся в Украину
15.11.2022, 11:55 9
Футбол
ФОТО. Какую машину выбрал Лунин? Игроки Реала получили подарки
ФОТО. Какую машину выбрал Лунин? Игроки Реала получили подарки
15.11.2022, 19:45 8
Футбол
Массированная ракетная атака оккупантов. Многие города без электричества
Массированная ракетная атака оккупантов. Многие города без электричества
15.11.2022, 17:00 12
Война
Каким будет ответ? Две ракеты рашистов упали на территории Польши
Каким будет ответ? Две ракеты рашистов упали на территории Польши
15.11.2022, 21:15 28
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности