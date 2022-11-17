Чемпионат мира17 ноября 2022, 03:55 | Обновлено 17 ноября 2022, 04:08
46
0
Албания – Италия – 1:3. Дубль Грифо. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча в Тиране
17 ноября 2022, 03:55 | Обновлено 17 ноября 2022, 04:08
46
0
Национальные сборные 16 ноября провели товарищеские матчи. Сборная Италии переиграла Албанию со счетом 3:1, игра прошла в Тиране.
Защитник албанцев Ардиан Исмайли открыл счет на 16-й минуте. Итальянцы победили благодаря голу Джованни Ди Лоренцо и дублю Винченцо Грифо.
Сборные Италии и Албании не попали на чемпионат мира 2022, поэтому играют только товарищеские матчи.
Товарищеские матчи, 16 ноября
Албания – Италия – 1:3
Голы: Исмайли, 16 – Ди Лоренцо, 20, Грифо, 25, 64.
События матча
64’
ГОЛ ! Мяч забил Винченцо Грифо (Италия).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Винченцо Грифо (Италия).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Джованни Ди Лоренцо (Италия).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Ардиан Исмайли (Албания).
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