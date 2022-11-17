Албания – Италия – 1:3. Дубль Грифо. Видео голов и обзор матча

Национальные сборные 16 ноября провели товарищеские матчи. Сборная Италии переиграла Албанию со счетом 3:1, игра прошла в Тиране.

Защитник албанцев Ардиан Исмайли открыл счет на 16-й минуте. Итальянцы победили благодаря голу Джованни Ди Лоренцо и дублю Винченцо Грифо.

Сборные Италии и Албании не попали на чемпионат мира 2022, поэтому играют только товарищеские матчи.

Товарищеские матчи, 16 ноября

Албания – Италия – 1:3

Голы: Исмайли, 16 – Ди Лоренцо, 20, Грифо, 25, 64.