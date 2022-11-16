Товарищеские матчи. Германия обыграла Оман, победы Чехии, Польши, Австрии
Сборные проводят последние спарринги накануне чемпионата мира
Национальные сборные проводят последние спарринги накануне чемпионата мира.
Германия с минимальным счетом победила Оман (1:0). Единственный мяч на 80-й минуте забил форвард Никлас Фуллкруг.
Сборная Германии сыграет на ЧМ-2022 в Катаре в одной группе с Испанией, Японией и Коста-Рикой.
Победы в контрольных поединках также одержали Чехия, Польша, Австрия, Турция.
Товарищеские матчи. 16 ноября
Оман – Германия – 0:1
Гол: Фуллкруг, 80
Польша – Чили – 1:0
Гол: Пентек, 85
Турция – Шотландия – 2:1
Голы: Озан Кабак, 40, Дженгиз Юндер, 49 – Макгинн, 62
Андорра – Австрия – 0:1
Гол: Арнаутович, 87
Чехия – Фарерские острова – 5:0
Голы: Хитил, 13, 19, 23, Черны, 42, Стронати, 76
Молдова – Азербайджан – 1:2
Голы: Моцпан, 90 – Махмудов, 28, Исаев, 42
Косово – Армения – 2:2
Голы: Пакарада, 67 (пен), Рудхани, 90 – Шагоян, 24, Оганесян, 82
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