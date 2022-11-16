Товарищеские матчи. Германия обыграла Оман, победы Чехии, Польши, Австрии

Национальные сборные проводят последние спарринги накануне чемпионата мира.

Германия с минимальным счетом победила Оман (1:0). Единственный мяч на 80-й минуте забил форвард Никлас Фуллкруг.

Сборная Германии сыграет на ЧМ-2022 в Катаре в одной группе с Испанией, Японией и Коста-Рикой.

Победы в контрольных поединках также одержали Чехия, Польша, Австрия, Турция.

Товарищеские матчи. 16 ноября

Оман – Германия – 0:1

Гол: Фуллкруг, 80

Польша – Чили – 1:0

Гол: Пентек, 85

Турция – Шотландия – 2:1

Голы: Озан Кабак, 40, Дженгиз Юндер, 49 – Макгинн, 62

Андорра – Австрия – 0:1



Гол: Арнаутович, 87

Чехия – Фарерские острова – 5:0

Голы: Хитил, 13, 19, 23, Черны, 42, Стронати, 76

Молдова – Азербайджан – 1:2

Голы: Моцпан, 90 – Махмудов, 28, Исаев, 42

Косово – Армения – 2:2

Голы: Пакарада, 67 (пен), Рудхани, 90 – Шагоян, 24, Оганесян, 82