С мечтой о Евро. Что нужно знать о сборной Украины U-19

17 ноября сборная Украины 2004 года начнет свою квалификацию к Евро U-19. Соперниками команды Сергея Нагорняка будут команды Швеции, Кипра и Косово. Две лучшие команды гарантируют себе выход в следующий раунд квалификации, и к ним присоединится лучшая третья команда первого отбора из всех групп.

Непростая группа

Украинцы получили довольно тяжелую группу. Фаворитом является сборная Швеции. Хозяева получат поддержку трибун и мощный состав.

В центре защиты играет защитник из молодежной команды «Пармы» Петер Аморан. На левом фланге играет представитель «Ювентуса» Йогас Раухи. В опорной зоне - игрок «Милана» Эрик Маршадж. Ему конкуренцию составляет полузащитник «Штутгарта» Колин Фарнеруд.

Главной звездой команды является представитель «Сельты» Виллиот Сведберг. За него команда из Виго летом заплатила 5 млн евро «Хаммарбю». Также стоит отметить вингера первой команды «Труа» Омара Ахмеда. В атаке представитель примаверы «Аталанты» Шакур Омар.

Добавьте сюда игрока первой команды «Мальме» Хуго Ларсона и еще ряд игроков из местных клубов, уже имеющих опыт выступлений в профессиональном футболе на уровне чемпионата Швеции. Выходит симпатичная и сильная команда.

Сборные Кипра и Косово имеют не столь мощные составы. У косоваров ряд игроков выступает за молодежные команды германских клубов. Дион Айвази, Лаарт Хайскай и Дрини Мифтари за «Герту», «Хоффенхайм» и «Кайзерслаутерн» соответственно. Левый бек Дорнат Любиштани в Италии за «Катанию». Вратарь Лауренс Шела в Англии за «Кристал Пэлас». Особенность Косово, что у них тренер Рамиз Красники работает в системе сборных с 2013 года. Косовары по стилю игры неприятны. Играют на характере, больше ломают игру соперника, чем что-то создают сами. Могут провоцировать.

Кипр состоит из представителей местного чемпионата. Там нет каких-то звезд типа Швеции, они не такие «противные», как Косово. Но уже есть футболисты, играющие на уровне взрослого чемпионата.

Сборная сыграет первый официальный матч и прогресс Нагорняка

Матч против Косово 17 ноября станет первым официальным для сборной Украины 2004 года. Квалификация к Евро U-17 была отменена из-за пандемии коронавируса. Команда смогла провести только один турнир в качестве подготовки – Кубок Эгейского моря, где отсутствовали игроки «Динамо» и «Шахтера». Прошлой осенью собрались в Киеве и должны были провести в гостях спарринги против сверстников из Словакии, но все испортили положительные тесты на коронавирус у нескольких игроков. 14 ноября команда провела первую тренировку в Польше, а 17-го должна провести уже первый матч. Времени на подготовку совсем мало.

Наставник команды Сергей Нагорняк за это время успел начать свою самостоятельную карьеру на клубном уровне. Сначала был официально консультантом «Эпицентра» из Дунаевцев, а осенью официально возглавил команду из Хмельницкой области. «Эпицентр» весной будет бороться в более сильном дивизионе Первой лиги за выход в УПЛ. Как видим, Сергей Николаевич довольно успешен на клубном уровне. При том, что у него нет каких-либо звезд в команде.

Костяк из Руха и главная звезда Ярмолюк

У нас шесть легионеров. Вратарь Давид Фесюк из «Хайдука». Защитник «Аль-Айна» Даниил Удод (контракт принадлежит «Шахтеру»). Опорник «Слована» Иван Варфоломеев. Полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк, вингер Анатолий Семенец из «Рекреативо» и еще один фланговый игрок Владимир Харабара из «Нюрнберга».



uaf.ua. Давид Фесюк

Костяк команды – львовский «Рух». Из команды Виталия Пономарева вызваны шесть игроков. Сюда можно добавить Ивана Варфоломеева, который летом из «Руха» перебрался в «Слован». У «Шахтера» пять представителей, на одного меньше у «Динамо».

Нагорняк может рассчитывать на двух вратарей – Давида Фесюка и Юрия-Владимира Герету. Давид работает с первой командой «Хайдука» (Калинич серьезно травмирован, а Субашичу уже 38 лет и он фактически не может играть). Поэтому украинец стал дублером вратаря первой команды (голкипер молодежной сборной Хорватии Сентич) и потерял практику в юношеской команде. Фесюку еще нет 18 лет. «Хайдук» не хочет его особенно светить, чтобы не потерять, потому что к нему есть интерес более сильных команд. Герета имел тяжелую травму, но сейчас стабильно играет за юношескую команду «Руха», в том числе в Юношеской Лиге УЕФА, где в четырех матчах пропустил только два гола.

Правые защитники – Артем Бенедюк и Андрей Китела. Артем играет за молодежную команду, где конкурирует с на год младшим Алексеем Гусевым. Китела уже сыграл за первую команду «Руха» и стабильно играет за юношескую.

Центральных защитников четверо – Даниил Удод, Александр Роспутько, Богдан Слюбик и Виталий Холод. Первый летом поехал на Ближний Восток к Реброву, где играет за «молодежку» «Аль-Айна». Роспутько выступает за юношескую команду «Шахтера». Холод и Слюбик – игроки из юношеской команды «Руха». Богдан уже играл на уровне УПЛ.

Слева в защите – Андрей Булеза. Андрей – один из лидеров юношеской команды «Шахтера».



ФК Брентфорд. Егор Ярмолюк

Середина поля – Егор Ярмолюк, Иван Варфоломеев, Александр Ющенко, Иван Лосенко. Двое последних выступают за юношескую команду «Шахтера» и недавно вышли в 1/16 финала Юношеской Лиги УЕФА. Ярмолюк считается одним из самых серьезных украинских талантов нового поколения. Летом сменил «Днепр-1» на «Брентфорд», где уже успел сыграть за новую команду. Варфоломеев летом перебрался из «Руха» в «Слован», где уже имеет опыт выступлений за первую команду.

Атакующие полузащитники – Олег Федор, Антон Царенко. Две яркие десятки. Очень разумные и техничные игроки, которые пока не могут перейти в профессиональный футбол, Федор делал дубль в ворота «Галатасарая» в Юношеской Лиге УЕФА, один из лидеров юношеской команды «Руха». Очень талантливый игрок, который может выстрелить в ближайшее время. Царенко тоже играет роль лидера в команде Игоря Костюка. Его проблема – очень скромная антропометрия. Рост – 162 см. Приглашался Луческу для работы с первой командой. Не исключено, что оба будут также использоваться на флангах.

Вингеры – Анатолий Семенец, Олег Пушкарев и Владимир Харабара. Семенец – воспитанник «Динамо», играл за «Шахтер». Был в свое время на просмотре в «Динамо» Загреб. Пробует свои силы в испанском футболе. Пушкарев – ведущий игрок юношеской команды «Шахтера». Харабара выступает с лета за юношескую команду «Нюрнберга». До этого выступал за киевский РВУФК. Он уроженец Буковины.

Форварды – Игорь Горбач и Евгений Пастух. Горбач – основной нападающий юношеской команды «Динамо». Забивает не так много, хотя ему выдавали большие авансы. К примеру, бывший методист киевлян Гильермо Самсо очень высоко оценивал Игоря. Пастух тоже был в системе киевлян. Но вернулся во Львов, где раньше играл за «Карпаты», а сейчас за «Рух». Уроженец Житомирщины тоже не может похвастаться результативностью.

Единственная серьезная потеря – Даниэль Кивинда, серьезно травмированный. Днепрянин был бы нелишним для усиления атаки. Но Кивинда не особо играл за юношеские сборные. Из-за травм пропустил в прошлом году квалификацию к Евро с 2003 годом. Летом пытался сменить команду. Был в «Бенфике», «Базеле», но вернулся в Украину, где сейчас лечится.

Необходимо занять второе место в группе

Никто не знает, чего ждать от сборной. Думаю, что сам Нагорняк также до конца не понимает потенциал этих игроков, потому что не так много времени работал с ними. Проблем хватает. Здесь и не самое сильное поколение игроков, отсутствие сыгранности, времени на подготовку, официальных матчей, никто стабильно не играет во взрослом футболе, проблемы с вингерами и форвардами. Но это не значит, что снимаются задачи. Нужно занимать второе место и выходить в элит-раунд. Даже в таких обстоятельствах Кипр и Косово по зубам. Со Швецией играем в последнем туре, когда уже можно гарантировать себе выход из группы (шведы тоже могут быть уже немотивированными).

Нагорняку не нужно выдумывать велосипед. Есть сыгранная руховская защита. В середине поля все должно строиться вокруг Ярмолюка. В июне в элит-раунде 2003 играли Булеза, Ярмолюк, Лосенко, Семенец, Царенко. Какая-то сыгранность между ними должна быть. Я пока не могу понять, как правильно использовать Удода. Даниил - большой талант, но разбивать руховскую пару защитников не очень хочется. Возможно, он будет играть в опорной зоне.

Украина должна сыграть рационально на результат. Атакующая линия не особенно впечатляет. Поэтому главное – минимум пропускать. Один гол должен приносить нам три очка в нужный момент.

Для футболистов это очень хорошая возможность попасть на радары европейских клубов. В июне прошлого года после элит-раунда Сыч уехал в Бельгию, а Ярмолюк в Англию. По другим игрокам тоже был интерес. Поэтому сейчас каждый, кто имеет амбиции играть в Европе, должен показывать свои лучшие качества.