ФОТО. Селезнев похвастался внедорожником стоимостью более $100 тысяч

Скандальный форвард «Миная» Евгений Селезнев пытается набирать форму, чтобы вернуться на поле в матчах УПЛ.

Селезнев выложил фото своего премиум-внедорожника Lexus LX 570 стоимостью более 100 тысяч долларов.

Евгений подписал фотографию: «Взгляд в будущее». На публикацию отреагировали вратарь «Динамо» Денис Бойко и футбольный агент Александр Панков.

Контракт Селезнева с «Минаем» действует до лета 2023 года.