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  4. ФОТО. Селезнев похвастался внедорожником стоимостью более $100 тысяч
Украина. Премьер лига
16 ноября 2022, 02:27 | Обновлено 16 ноября 2022, 02:37
226
2

ФОТО. Селезнев похвастался внедорожником стоимостью более $100 тысяч

Евгений подписал фотографию с Lexus LX 570: «Взгляд в будущее»

16 ноября 2022, 02:27 | Обновлено 16 ноября 2022, 02:37
226
2
ФОТО. Селезнев похвастался внедорожником стоимостью более $100 тысяч
Instagram. Евгений Селезнев

Скандальный форвард «Миная» Евгений Селезнев пытается набирать форму, чтобы вернуться на поле в матчах УПЛ.

Селезнев выложил фото своего премиум-внедорожника Lexus LX 570 стоимостью более 100 тысяч долларов.

Евгений подписал фотографию: «Взгляд в будущее». На публикацию отреагировали вратарь «Динамо» Денис Бойко и футбольный агент Александр Панков.

Контракт Селезнева с «Минаем» действует до лета 2023 года.

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Евгений Селезнев автомобиль фото Минай Lexus lifestyle
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FC Liverpool Best!
Прикольно, люди останнє на армію відають, а мажори тачкі по 100 тисяч доларів купують.. 
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+1
Kylee Soprano
Кому война, подвалы, катакомбы, голод, изувечья, а кому роскошная жизнь, отлунивание от армии и оторванность от реальности...
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+1
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