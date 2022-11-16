Украина. Премьер лига16 ноября 2022, 02:27 | Обновлено 16 ноября 2022, 02:37
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ФОТО. Селезнев похвастался внедорожником стоимостью более $100 тысяч
Евгений подписал фотографию с Lexus LX 570: «Взгляд в будущее»
16 ноября 2022, 02:27 | Обновлено 16 ноября 2022, 02:37
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Скандальный форвард «Миная» Евгений Селезнев пытается набирать форму, чтобы вернуться на поле в матчах УПЛ.
Селезнев выложил фото своего премиум-внедорожника Lexus LX 570 стоимостью более 100 тысяч долларов.
Евгений подписал фотографию: «Взгляд в будущее». На публикацию отреагировали вратарь «Динамо» Денис Бойко и футбольный агент Александр Панков.
Контракт Селезнева с «Минаем» действует до лета 2023 года.
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