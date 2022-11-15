Испания15 ноября 2022, 19:45 | Обновлено 15 ноября 2022, 20:18
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ФОТО. Какую машину выбрал Лунин? Игроки Реала получили подарки
Сотрудничество «Реала» и компании BMW
15 ноября 2022, 19:45 | Обновлено 15 ноября 2022, 20:18
5848
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«Реал» Мадрид в рамках рекламного сотрудничества с брендом BMW объявил о том, что все футболисты и баскетболисты мадридской команды получат электрокары от немецкого производителя.
Клуб намерен перевести весь свой автопарк на электрокары. Украинскому вратарю Андрею Лунину достался BMW i4 M50.
Конкурент Лунина, Тибо Куртуа, получил такой же автомобиль.
Андрей в нынешнем сезоне провел четыре матча в Ла Лиги и две встречи в Лиге чемпионов.
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Комментарии 2
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Кто там критиковал запасного вратаря?
норм халява за безделие !
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