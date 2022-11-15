ФОТО. Какую машину выбрал Лунин? Игроки Реала получили подарки

«Реал» Мадрид в рамках рекламного сотрудничества с брендом BMW объявил о том, что все футболисты и баскетболисты мадридской команды получат электрокары от немецкого производителя.

Клуб намерен перевести весь свой автопарк на электрокары. Украинскому вратарю Андрею Лунину достался BMW i4 M50.

Конкурент Лунина, Тибо Куртуа, получил такой же автомобиль.

Андрей в нынешнем сезоне провел четыре матча в Ла Лиги и две встречи в Лиге чемпионов.