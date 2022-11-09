Соперники для Шахтера и Руха в ЮЛУ, Пике оскорбил арбитра, дебют Ярмолюка

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 8 ноября.

1. Юношеская лига УЕФА. Шахтер U-19 и Рух U-19 узнали соперников на весну

8 ноября в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала ЮЛУ

2A. Удаления Пике и Левандовски. Барселона с трудом переиграла Осасуну

8 ноября стартовал 14-й тур чемпионата Испании

2B. Он оскорбил маму арбитра. Стало известно, за какие слова был удален Пике

Жерар с лавки запасных получил красную карточку в последнем матче в карьере

3A. Эвертон без Миколенко проиграл Борнмуту и выбыл из Кубка английской лиги

8 ноября состоялись матчи 1/16 финала Кубка английской лиги

3B. Есть дебют! Егор Ярмолюк сыграл за Брентфорд в официальном матче

Ещё не АПЛ, но уже близко

4A. И большинство не помощь. Металлист не обыграл Металлист 1925

Харьковские клубы провели исторический поединок

4B. Сенсационная первая победа. Ингулец в Киеве минимально переиграл Зарю

Подопечные Патрика ван Леувена оставили вопросы перед матчем с «Шахтером»

5. Зинченко восторженно отозвался боссам Арсенала о Мудрике

Украинское лобби в действии

6. ОФИЦИАЛЬНО. Луис Суарес покинул Насьональ

Уругваец станет свободным агентом

7. Сенсация от Марченко. Илья обыграл первого сеяного на турнире в Словакии

Украинец в двух сетах справился с Чжаном Чжичжэнем

8. Каролин Гарсия – победительница Итогового турнира WTA

Француженка стала лучшей из лучших

9. Спорт миллиардеров. Верблюжьи бега – эндемичное развлечение Катара

Именно в этой стране вскоре состоится финальная часть ЧМ-2022 по футболу

10. Золотой Гарет. Принес ли кому-нибудь пользу переход Бэйла в Лос-Анджелес?

В июле завершилась девятилетняя эпопея по пребыванию валлийца в «Реале»