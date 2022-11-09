Соперники для Шахтера и Руха в ЮЛУ, Пике оскорбил арбитра, дебют Ярмолюка
Главные новости за 8 ноября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 8 ноября.
1. Юношеская лига УЕФА. Шахтер U-19 и Рух U-19 узнали соперников на весну
8 ноября в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала ЮЛУ
2A. Удаления Пике и Левандовски. Барселона с трудом переиграла Осасуну
8 ноября стартовал 14-й тур чемпионата Испании
2B. Он оскорбил маму арбитра. Стало известно, за какие слова был удален Пике
Жерар с лавки запасных получил красную карточку в последнем матче в карьере
3A. Эвертон без Миколенко проиграл Борнмуту и выбыл из Кубка английской лиги
8 ноября состоялись матчи 1/16 финала Кубка английской лиги
3B. Есть дебют! Егор Ярмолюк сыграл за Брентфорд в официальном матче
Ещё не АПЛ, но уже близко
4A. И большинство не помощь. Металлист не обыграл Металлист 1925
Харьковские клубы провели исторический поединок
4B. Сенсационная первая победа. Ингулец в Киеве минимально переиграл Зарю
Подопечные Патрика ван Леувена оставили вопросы перед матчем с «Шахтером»
5. Зинченко восторженно отозвался боссам Арсенала о Мудрике
Украинское лобби в действии
6. ОФИЦИАЛЬНО. Луис Суарес покинул Насьональ
Уругваец станет свободным агентом
7. Сенсация от Марченко. Илья обыграл первого сеяного на турнире в Словакии
Украинец в двух сетах справился с Чжаном Чжичжэнем
8. Каролин Гарсия – победительница Итогового турнира WTA
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9. Спорт миллиардеров. Верблюжьи бега – эндемичное развлечение Катара
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10. Золотой Гарет. Принес ли кому-нибудь пользу переход Бэйла в Лос-Анджелес?
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