Сенсация от Марченко. Илья обыграл первого сеяного на турнире в Словакии

Украинский теннисист Илья Марченко (АТР 446) в 1/16 финала челленджера в Братиславе (Словакия) обыграл Чжана Чжичжэня (АТР 98) в двух сетах за 1 час и 48 минут.

ATP челленджер Братислава. Хард в помещении. 1/16 финала

Илья Марченко (Украина) [Q] – Чжан Чжичжэнь (Китай) [1] – 7:6 (9:7), 7:5

Отметим, что в первом сете Илья спас три сетбола: один на своей подаче и два на подаче представителя Китая.

Илья вышел в 1/8 финала, где сыграет с победителем матча Джем Илькель – Зизу Бергс.

Ранее Марченко успешно прошел сито квалификации.