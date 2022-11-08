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  4. Сенсация от Марченко. Илья обыграл первого сеяного на турнире в Словакии
ATP
08 ноября 2022, 13:13 |
238
1

Сенсация от Марченко. Илья обыграл первого сеяного на турнире в Словакии

Украинец в двух сетах справился с Чжаном Чжинчжэнем

08 ноября 2022, 13:13 |
238
1
Сенсация от Марченко. Илья обыграл первого сеяного на турнире в Словакии
Instagram. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко (АТР 446) в 1/16 финала челленджера в Братиславе (Словакия) обыграл Чжана Чжичжэня (АТР 98) в двух сетах за 1 час и 48 минут.

ATP челленджер Братислава. Хард в помещении. 1/16 финала

Илья Марченко (Украина) [Q] – Чжан Чжичжэнь (Китай) [1] – 7:6 (9:7), 7:5

Отметим, что в первом сете Илья спас три сетбола: один на своей подаче и два на подаче представителя Китая.

Илья вышел в 1/8 финала, где сыграет с победителем матча Джем Илькель – Зизу Бергс.

Ранее Марченко успешно прошел сито квалификации.

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Илья Марченко ATP Братислава
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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Spectra
Ого! Выиграл 3 матча(но в квалификации были слабые соперники). Теперь бы наконец-то пройти 2 круг, сколько можно уже на этой стадии проигрывать?
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