Братислава. Провал Сачко и Крутых, успех Марченко

Украинские теннисисты Виталий Сачко (АТР 286), Алексей Крутых (АТР 249) и Илья Марченко (АТР 446) сыграли во втором раунде квалификации челленджера в Братиславе (Словакия). Отметим, что турнира проходит на харде в помещении.

Виталий Сачко в трех сетах уступил Джему Илькелю (Турция, ATP 407). Игра завершилась за 2 часа и 6 минут.

Алексей Крутых проиграл Генри Скваеру (Германия, ATP 379). Матч завершился в трех партиях за 1 час и 17 минут.

Илья Марченко успешно прошел сито квалификации. В последнем раунде отбора в основную сетку 35-летний украинец уверенно разобрался с Карлом Фрибергом (Швеция, ATP 441) в двух сетах за 1 час и 14 минут.

АТР челленджер Братислава. Хард в помещении. Квалификация

Виталий Сачко (Украина) – Джем Илькель (Турция) – 3:6, 6:3, 3:6

Алексей Крутых (Украина) – Генри Сквайр (Германия) – 4:6, 6:7 (4:7)

Илья Марченко (Украина) – Карл Фриберг (Швеция) – 2:6, 3:6

В следующем раунде Илья встретится с первым сеяным турнира Чжаном Чжичжэнем (Китай, ATP 98). В предыдущем раунде квалификации Марченко не оставил шансов Дуже Ауйдунковичу.