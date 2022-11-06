Марченко деклассировал 21-летнего хорвата на турнире в Словакии
Илья вышел во второй раунд квалификации челленджера в Братиславе
Украинский теннисист Илья Марченко (АТР 436) в первом раунде квалификации челленджера в Братиславе (Словакия) уверенно разобрался с Дуже Айдуковичем (Хорватия, ATP 335) в двух сетах за 1 час и 10 минут.
ATP челленджер Братислава. Хард в помещении. Квалификация
Илья Марченко (Украина) – Дуже Айдукович (Хорватия) – 6:2, 6:2
Во втором раунде квалификации Илья сыграет с Карлом Фрибергом (Швеция, ATP 442).
Отметим, что неделей ранее Марченко не смог выйти в основу челленджера в Бергамо.
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