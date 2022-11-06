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  4. Марченко деклассировал 21-летнего хорвата на турнире в Словакии
ATP
06 ноября 2022, 14:22 | Обновлено 06 ноября 2022, 14:39
201
0

Марченко деклассировал 21-летнего хорвата на турнире в Словакии

Илья вышел во второй раунд квалификации челленджера в Братиславе

06 ноября 2022, 14:22 | Обновлено 06 ноября 2022, 14:39
201
0
Марченко деклассировал 21-летнего хорвата на турнире в Словакии
Instagram. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко (АТР 436) в первом раунде квалификации челленджера в Братиславе (Словакия) уверенно разобрался с Дуже Айдуковичем (Хорватия, ATP 335) в двух сетах за 1 час и 10 минут.

ATP челленджер Братислава. Хард в помещении. Квалификация

Илья Марченко (Украина) – Дуже Айдукович (Хорватия) – 6:2, 6:2

Во втором раунде квалификации Илья сыграет с Карлом Фрибергом (Швеция, ATP 442).

Отметим, что неделей ранее Марченко не смог выйти в основу челленджера в Бергамо.

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Илья Марченко ATP Братислава
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Источник Sport.ua
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