Не справился с мощью. Марченко проиграл в финале квалификации в Бергамо

Украинский теннисист Илья Марченко (№436 АТР) в финальном раунде квалификационного раунда челленджера в Бергамо (Италия) капитулировал перед Джемом Илькелем.

Теннисист из Турции подошел ко встрече с Марченко с 8-ю победами в девяти последних матчах. Неделей ранее он играл в финале турнира в Вильнюсе, и проиграл в нем итальянцу Маттиа Беллучи, не сумев реализовать матч-бол.

Джему Илькелю для победы над Ильей Марченко хватило двух сетов.

АТР челленджер Бергамо. Хард в помещении. Квалификация

Илья Марченко (Украина) – Джем Илькель (Турция) – 6:7 (6:8), 2:6