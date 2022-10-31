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ATP
31 октября 2022, 15:57 |
93
0

Не справился с мощью. Марченко проиграл в финале квалификации в Бергамо

Украинец не смог стать автором сенсации

31 октября 2022, 15:57 |
93
0
Не справился с мощью. Марченко проиграл в финале квалификации в Бергамо
Twitter. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко (№436 АТР) в финальном раунде квалификационного раунда челленджера в Бергамо (Италия) капитулировал перед Джемом Илькелем.

Теннисист из Турции подошел ко встрече с Марченко с 8-ю победами в девяти последних матчах. Неделей ранее он играл в финале турнира в Вильнюсе, и проиграл в нем итальянцу Маттиа Беллучи, не сумев реализовать матч-бол.

Джему Илькелю для победы над Ильей Марченко хватило двух сетов.

АТР челленджер Бергамо. Хард в помещении. Квалификация

Илья Марченко (Украина) – Джем Илькель (Турция) – 6:7 (6:8), 2:6

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Илья Марченко АТР Бергамо
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Источник Sport.ua
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