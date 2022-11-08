Эвертон без Миколенко проиграл Борнмуту и выбыл из Кубка английской лиги
8 ноября состоялись матчи 1/16 финала Кубка английской лиги
8 ноября состоялись матчи 1/16 финала Кубка английской лиги.
«Эвертон» на выезде проиграл «Борнмуту» со счетом 1:4 и выбыл из турнира.
У команды из Борнмута отметились Джамал Лоу, Джуниор Станислас, Эмилиано Маркондес и Джейдон Энтони. За команду из Ливерпуля гол забил Демарэй Грэй.
Украинский защитник ирисок Виталий Миколенко не был заявлен на игру.
А вот за «Брентфорд» дебютировал украинец Егор Ярмолюк, но его клуб проиграл по пенальти.
Кубок английской лиги
1/16 финала, 8 ноября
Борнмут – Эвертон – 4:1
Голы: Лоу, 7, Станислас, 47, Маркондес, 78, Энтони, 82 – Грэй, 67
Бернли – Кроули – 3:1
Брентфорд – Гиллингем – 1:1 (пен. 5:6)
Бристоль Сити – Линкольн – 1:3
Лестер – Ньюпорт – 3:0
Милтон Кинз Донс – Моркем – 2:0
Стивенедж – Чарльтон – 1:1 (пен. 4:5)
FT. pic.twitter.com/SzYaA9UJBj— Everton (@Everton) November 8, 2022
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