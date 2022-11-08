Эвертон без Миколенко проиграл Борнмуту и выбыл из Кубка английской лиги

8 ноября состоялись матчи 1/16 финала Кубка английской лиги.

«Эвертон» на выезде проиграл «Борнмуту» со счетом 1:4 и выбыл из турнира.

У команды из Борнмута отметились Джамал Лоу, Джуниор Станислас, Эмилиано Маркондес и Джейдон Энтони. За команду из Ливерпуля гол забил Демарэй Грэй.

Украинский защитник ирисок Виталий Миколенко не был заявлен на игру.

А вот за «Брентфорд» дебютировал украинец Егор Ярмолюк, но его клуб проиграл по пенальти.

Кубок английской лиги

1/16 финала, 8 ноября

Борнмут – Эвертон – 4:1

Голы: Лоу, 7, Станислас, 47, Маркондес, 78, Энтони, 82 – Грэй, 67

Бернли – Кроули – 3:1

Брентфорд – Гиллингем – 1:1 (пен. 5:6)

Бристоль Сити – Линкольн – 1:3

Лестер – Ньюпорт – 3:0

Милтон Кинз Донс – Моркем – 2:0

Стивенедж – Чарльтон – 1:1 (пен. 4:5)