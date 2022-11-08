Спорт миллиардеров. Верблюжьи бега – эндемичное развлечение Катара

20 ноября в Катаре начнется розыгрыш 22-го в истории чемпионата мира по футболу, который впервые состоится на Ближнем Востоке. О том, что этот турнир еще до своего начала является особенным говорит не только его локация, но и сроки проведения. Впервые в истории футбольный чемпионат мира состоится не летом (с точки зрения жителей Северного полушария), а зимой. Вызвано это географическими и климатическими особенностями Катара, играть на территории которого в июне-июле было бы попросту невозможно с точки зрения физиологии. Чтобы турнир не превратился в парад обмороков на футбольных полях в прямом эфире, и было принято решение сыграть ЧМ-2022 с 20 ноября по 18 декабря.

Футбол, как наиболее популярный вид спорта на планете (как минимум с точки зрения географического распространения) позволит многим болельщикам открыть для себя такую достаточно экзотическую и небольшую по площади (например, она вдвое меньше Крыма, втрое – Одесской области, и вообще из украинских регионов превышает лишь Черновицкую область) страну как Катар.

Впрочем, футбол вряд ли можно назвать самым популярным видом спорта в этом государстве. По уровню ВВП на душу населения Катар занимает четвертое место в мире (впереди лишь Люксембург, Сингапур и Ирландия), а потому неудивительно, что здесь проживает немалое количество не просто богатых, а очень богатых даже по европейским меркам людей. Им, конечно же, не чуждо желание поразвлечься, в том числе и путем организации, участия или просмотра спортивных соревнований. И в этом аспекте Катар, как и все аравийские монархии Персидского залива, может похвастаться абсолютно эндемичным развлечением – верблюжьими бегами.

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Подавляющее большинство населения Катара проживает в столице государства Дохе и ее округах. Это ультрасовременный город, где вы можете легко отыскать высоченные небоскребы, современную арабскую архитектуру и почувствовать себя одной из маленьких мурашек в огромном человеческом муравейнике. Но стоит лишь немного отъехать в северо-западном направлении, как перед глазами предстанет совсем иная картина – засушливые, пыльные пейзажи пустыни. Здесь, возможно, и вовсе не ощущалась бы рука цивилизации, если бы не современные пятиполосные автомагистрали, которые не дают забыть, что на дворе вовсе не XIX, а XXI век.

Именно здесь, в Аль-Шахании, возникает куда большее понимание катарского колорита, нежели то, с чем можно столкнуться в шумной и куда более осовремененной столице. Кажется, что вот-вот и вы столкнетесь с вереницей верблюдов, которых бедуинские торговцы ведут через пустыню к пунктам своего привычного назначения.

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На самом деле, караваны верблюдов уже давно ушли в прошлое из пейзажей, которые можно увидеть на современном Катарском полуострове. Что правда, сами животные все еще остаются важными элементами местной фауны, массово обитая на севере страны в специально отведенных для поддержания их популяции и видового разнообразия (справедливости ради, на текущий момент выделяют только три вида верблюдов – это одногорбый верблюд, или дромадер, двугорбый верблюд, или бактриан, и дикий верблюд) национальных парках.

В неволе верблюды в Катаре содержатся в ряде специальных заказников, где происходят процессы их размножения и селекции. Здесь животных разводят для рекреационных и туристических мероприятий, таких как катание на верблюдах и походы. Но не менее важной функцией подобных заказников на территории Катара и ряда других сопредельных государств Персидского залива является селекция, направленная на производство физически развитых особей верблюдов, для участия в специальных спортивных соревнованиях, называемых верблюжьими бегами.

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Верблюжьи бега — отнюдь не новый вид спорта для Катара. На Аравийском полуострове они культивируются уже много сотен лет. Ранее верблюжьи бега являлись традиционной частью всевозможных светских мероприятий и фестивалей, благодаря чему из колоритного вида спорта превратились в часть региональной культуры.

До начала эпохи нефтяного бума, возникшего в XX веке, верблюды являлись неотъемлемой частью жизни в пустыне. Животные рассматривались в качестве транспортного средства, столь необходимого для доставки еды, одежды и других важных предметов по обеспечению жизни и комфорта человека. Неудивительно, что в этом регионе верблюды высоко ценились, а богатство племени или отдельного человека определялось количеством и качеством принадлежащих ему верблюдов. Верблюжьи бега уже в то время были не просто забавой для зрителей; они также были демонстрацией статуса и финансового положения.

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Начиная с 40-х годов прошлого века Катар стал одним из серьезных поставщиков нефти на мировые рынки. Из-за этого в страну потекли деньги и новые технологии, а использование верблюдов, как и их разведение в хозяйственных целях, постепенно начало сходить на нет. В какой-то момент катарцы осознали, что слишком быстро теряют национальные традиции, а с ними – и идентичность. Поэтому в 70-х годах минувшего века энтузиастами были открыты сразу несколько трасс для верблюжьих бегов. Эти инвестиции положили начало развитию в стране верблюжьих бегов уже на профессиональном уровне, а к укреплению авторитета этого вида спорта привело создание нынешней трассы в Аль-Шахании в 1990 году, которое состоялось по приказу бывшего эмира Катара Хамада бин Халифы Аль Тани. Вскоре был создан и специальный руководящий орган – Организационный комитет верблюжьих гонок (CROC – Camel Racing Organizing Committee) во главе с шейхом Хамадом бин Джассимом бин Фейсалом Аль Тани.

Сегодня большинство гонок по верблюжьим бегам в Катаре происходит именно на ипподроме в Аль-Шахании. Здесь построены три овальные гоночные трассы на 6, 8 и 10 километров, каждая из которых представляет собой песчаную полосу для стада гоночных верблюдов, оснащенную освещением для вечерних гонок и асфальтированными дорогами с обеих сторон, чтобы тренеры и зрители могли следить за гонкой. Также инфраструктура ипподрома включает в себя ряд других объектов – трибуны для зрителей, ветеринарную клинику, учебные помещения, стойла для верблюдов, мечеть и прочие объекты.

Благодаря таким инвестициям в национальные традиции, Катару удалось сделать верблюжьи бега одним из наиболее престижных и популярных видов отдыха и времяпрепровождения не только для местного населения, но и для многочисленных туристов, ежегодно посещающих эту страну. Кроме того, современные верблюжьи бега – это многомиллионный бизнес, приносящий прекрасные доходы. Что и говорить, если на рынке стоимость гоночных верблюдов достигает цены в 5-7 миллионов долларов, а призовые за одну гонку могут равняться 1-2 миллионам долларов. Также верблюжьи бега транслируются по телевидению, создавая шоу, зрителями которого с каждым годом хотят стать все больше и больше людей со всего региона и большей части земного шара.

В дни гонок, сразу после проведения традиционной разминки, верблюды располагаются за стартовыми воротами. Как только прозвучит специальный сигнал, ворота открываются, и гонка начинается с внезапного рывка длинношеих и длинноногих животных, вырывающихся из своих «доков». Именно так начинается спринт, продолжительность которого может составлять несколько десятков минут.

По обеим сторонам трассы вслед за мчащимися верблюдами едут комфортные внедорожники. Таким образом, зрителям, заказавшим такую услугу, предоставляют возможность находиться максимально близко к соревновательному процессу, ощущая максимальный азарт и драйв от гонки. Комментаторы следят за происходящим в прямом эфире и рассказывают о ходе события через динамики, установленные по периметру ипподрома. Кроме того, самое непосредственное участие в гонке принимают дрессировщики, которые внимательно наблюдают за прогрессом и производительностью своих подопечных, давая команды через рации, подключенные к жокею – миниатюрному роботу гуманоидной формы с дистанционным управлением, который расположен на спине верблюда и укутан яркой шелковистой материей.

Интересно, что сезон верблюжьих бегов обычно начинается примерно в октябре и завершается в апреле крупными гоночными соревнованиями. Это значит, что в ближайшие недели в Катаре будет невероятное разнообразие спортивных событий, где каждый сможет выбрать то, что ему по душе. Но, в отличие от футбола, верблюжьи бега являются для Катара именно тем видом спорта, в котором многолетние традиции прошлого сочетаются с мультифункциональной современностью, поэтому переживать, что активно развиваемые с 70-х годов минувшего века арены станут вдруг неактуальными по подобию стадионов в Бразилии, возведенных и отреставрированных специально к ЧМ-2014, вряд ли стоит. Просто потому, что национальная идентичность – это то, что слишком важно и нужно даже богатеям.