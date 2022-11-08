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  4. Каролин Гарсия – победительница Итогового турнира WTA
WTA
08 ноября 2022, 05:57 | Обновлено 08 ноября 2022, 05:59
118
0

Каролин Гарсия – победительница Итогового турнира WTA

Француженка стала лучшей из лучших

08 ноября 2022, 05:57 | Обновлено 08 ноября 2022, 05:59
118
0
Каролин Гарсия – победительница Итогового турнира WTA
Getty Images/Global Images Ukraine. Каролин Гарсия

В финальной встрече Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) встретились француженка Каролин Гарсия (№4 WTA) и Арина Соболенко (№7 WTA).

Теннисистки сразу же включились в борьбу за преимущество, но ни одна из них его не добилась. Как следствие, судьбу стартового сета решил только тай-брейк. 7:4 – партию себе забрала Гарсия. Во второй партии, сделав сразу же брейк Соболенко, 29-летняя француженка добилась перевеса, который она не растеряла до самого конца. Правда, сет и матч в свою пользу она смогла завершить только со второго матч-бола. 6:4.

Итоговый турнир WTA. Финал

Арина Соболенко (7) – Каролин Гарсия (Франция, 6) – 6:7 (4:7), 4:6

Как ранее сообщалось, победителями Итогового турнира WTA в паре стали бельгийка Элизе Мертенс и рашистка Вероника Кудерметова.

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Итоговый турнир WTA Каролин Гарсия Арина Соболенко
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Источник Sport.ua
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