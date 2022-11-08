Каролин Гарсия – победительница Итогового турнира WTA

В финальной встрече Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) встретились француженка Каролин Гарсия (№4 WTA) и Арина Соболенко (№7 WTA).

Теннисистки сразу же включились в борьбу за преимущество, но ни одна из них его не добилась. Как следствие, судьбу стартового сета решил только тай-брейк. 7:4 – партию себе забрала Гарсия. Во второй партии, сделав сразу же брейк Соболенко, 29-летняя француженка добилась перевеса, который она не растеряла до самого конца. Правда, сет и матч в свою пользу она смогла завершить только со второго матч-бола. 6:4.

Итоговый турнир WTA. Финал

Арина Соболенко (7) – Каролин Гарсия (Франция, 6) – 6:7 (4:7), 4:6

Как ранее сообщалось, победителями Итогового турнира WTA в паре стали бельгийка Элизе Мертенс и рашистка Вероника Кудерметова.