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WTA
08 ноября 2022, 03:27 | Обновлено 08 ноября 2022, 03:43
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Мертенс и Кудерметова выиграли в паре Итоговый турнир WTA

В уныние повергнуты уже экс-чемпионки – Барбора Крейчикова и Катерина Синякова из Чехии

08 ноября 2022, 03:27 | Обновлено 08 ноября 2022, 03:43
101
0
Мертенс и Кудерметова выиграли в паре Итоговый турнир WTA
Getty Images/Global Images Ukraine

В финальном матче парного разряда на Итоговом турнире WTA на корте сошлись действующие победительницы и фаворитки встречи чешки Барбора Крейчикова и Катерина Синякова, а также бельгийка Элизе Мертенс и рашистка Вероника Кудерметова.

В первом сете Крейчикова и Синякова провалились и проиграли (2:6), но во второй партии положение выправили (6:4). Как следствие, судьба титула определилась на супер тай-брейке. Чешские теннисистки по его ходу вели в счете 7:2, но умудрились перевес растерять, проиграв подряд шесть розыгрышей. При счете 9:8 в свою пользу Мертенс и Кудерметова не реализовали матч-бол, но со второй попытки вновь оступиться себе не позволили – 11:9.

Итоговый турнир WTA. Пары. Финал

Барбора Крейчикова / Катерина Синякова (Чехия, 1) – Элизе Мертенс / Вероника Кудерметова (Бельгия / …, 4) – 2:6, 6:4, 9:11

Напомним, в полуфинале турнира Крейчикова и Синякова выбили из борьбы украинку Людмилу Киченок и Алену Остапенко из Латвии.

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Итоговый турнир WTA Барбора Крейчикова Катерина Синякова Вероника Кудерметова Элизе Мертенс
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Источник Sport.ua
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