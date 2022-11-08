И большинство не помощь. Металлист не обыграл Металлист 1925

Харьковские команды провели без всяких условностей исторический матч. Еще никогда ранее в истории они не встречались друг с другом на футбольном поле. Фаворитом поединка был «Металлист», однако игроки «Металлиста 1925» не были согласны на безропотное преклонение перед соперником. Поэтому, встреча обещала быть непредсказуемой и непростой для команд.

Она началась с небольшой разведки, а затем пошла под диктовку «Металлиста». Его игроки чаще и дольше владели мячом, много комбинировали и пребывали в постоянном поиске путей к воротам Мозиля. Проще говоря, подопечные Олега Ратия и Александра Призетко доминировали. А вот в игровом плане на поле имел место едва ли не полный паритет. Дело в том, что футболисты «Металлиста 1925» были хороши в контрыгре. При каждом удобном случае они своевременно и быстро убегали вперед. Тем самым, Костику, Федориву и Ко спокойно не было.

Уже на 9-й минуте отличная возможность забить выпала Прядуну. После паса от Танковского он выскочил один на один с Мозилем, но переиграть его не смог. Впрочем, мгновением ранее оказалось, что нападающий «Металлиста» угодил в положение вне игры.

«1925-е» смогли выждать свой шанс на 31-й минуте. И он у них оказался на много роскошнее, чем у соперников. После кросса справа от Жичикова голкипера «Металлиста» Костика практически в упор расстрелял Ременюк. К разочарованию подопечных Эдмара и Олега Голодюка, гол засчитан не был – Габелок оказался в активном офсайде. Буквально тут же игроки «Металлиста 1925» могли исправиться, но не довели до завершающего удара роскошную контратаку «шесть в четыре».

До перерыва «металлистовцы» продолжили доминировать, но без логического завершения. После отдыха активнее встречу возобновили «1925-е». В частности, хорош был удар Жичикова со штрафного на 51-й минуте, но мяч после его сильного удара не перелетел через стенку из игроков «Металлиста». Через считанные секунды после этого «Металлист 1925» остался вдесятером. Шершень довольно непредусмотрительно в центре поля подкатился под Демченко – получилось грубо, за что Катерина Монзуль отправила защитника досрочно в раздевалку.

Численный перевес сулил большие проблемы парням Эдмара и Голодюка. Впрочем, именно они могли после удаления первыми забить – Костик на 56-й минуте чудом отбил мяч после удара Мартынюка при розыгрыше углового.

В середине второго тайма Ратий с Призетко выпустили на поле свежих Книша и Ралюченко. По идеи, они должны были добавить «Металлисту» атакующей мощи. И «желтые» действительно стали еще больше атаковать. Можно сказать, они пребывали в постоянном поиске. Однако ничего опасного они не создавали. Заслуга в этом принадлежала обороне «Металлиста 1925», которая действовала уверенно, спокойно и четко. Атаки игроков «Металлиста» накатывались волнами на защитные построения «1925-х» и мгновенно сходили на нет.

К чести игроков «Металлиста 1925», они исключительно не оборонялись. Даже в меньшинстве они старались контратаковать, и даже в компенсированное время. Это их рвение привело к удалению Ралюченко на третьей добавленной минуте, когда он грубо сфолил против Бычека.

0:0 – «Металлист» и «Металлист 1925» в премьерной официальной встрече сильнейшего не определили. Такой итог явно на руку команде Эдмара и Голодюка, которая почти весь второй тайм играла в меньшинстве. В таблице УПЛ «Металлист» занимает 8 место с 15 очками и в четырех последних матчах не может победить. У «Металлиста 1925» серия без побед составляет уже 6 встреч. Как следствие, он на 11 позиции, имея в активе 11 пунктов.

Украинская Премьер-Лига. 12-й тур

«Металлист» – «Металлист 1925» – 0:0

Каплиенко, 22, Танковский, 50, Федорив, 60

Ралюченко, 90+3 – Шершень, 52

«Металлист»: Костик – Мизюк, Федоров, Романюк, Каплиенко (Кныш, 65), Танковский, Демченко (Ралюченко, 65), Панасенко (Пико, 80), Подлепенец, Картушов, Прядун.

Запасные: Рыбка, Зновенко, Багачанский, Рязанцев, Шопин, Клименчук, Порох, Шамич

«Металлист 1925»: Мозиль – Жичиков (Ю.Потимков, 74), Безуглый, Курило, Шершень, Мартынюк, Русин, Габелок, Кравченко (Капинус, 55), Ременюк, Зубков (Бичек, 66)

Запасные: Сидоренко, И.Потимков, Ткачук, Коваленко, Вачиберадзе, Дмитренко, Вендел, Дудик, Чирук.

Арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)

Стадион: «Авангард» (г.Ужгород)

МЕТАЛЛИСТ – МЕТАЛЛИСТ 1925. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА