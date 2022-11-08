Олег ГОЛОДЮК: «Для Металлиста 1925 это был особенный матч»

Тренер «Металлиста 1925» Олег Голодюк после нулевой ничьей с «Металлистом» рассказал о волнении перед матчем, характере футболистов и результате.

– Очень тяжелая игра. Это уже наша четвертая игра, где мы с Эдмаром в качестве тренеров и каждое интервью начинается со слов «была очень тяжелая игра». Но так оно и есть. Потому что игра складывалась таким образом, что мы превосходили соперника, по моему мнению. Играли так, как мы и договаривались с ребятами. Потом красная карточка, удаление немного испортило наши планы. Однако, опять же, я не говорю о результате, закономерен он или нет, единственное, что сегодня очень порадовал характер ребят. Они были друг за друга, особенно после удаления.

– Какой-то особый настрой у вас был, в связи с тем, что это дерби? Был ли это рядовой матч?

– Я думаю, как и для нас, так и для команды-соперника это был особый матч. Все настраивались на него. Не стану вам сейчас врать, что не было волнения. У нас было волнение, у ребят было волнение. Но они молодцы, выдержали, справились, показали, я считаю, достаточно достойную игру.