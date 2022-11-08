Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Металлист – Металлист 1925 – 0:0. Безголевое дерби. Видеообзор матча
Чемпионат Украины
Металлист
08.11.2022, FT 0 : 0
Металлист 1925
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
08 ноября 2022, 15:21 | Обновлено 08 ноября 2022, 15:46
130
0

Металлист – Металлист 1925 – 0:0. Безголевое дерби. Видеообзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 12-го тура УПЛ

08 ноября 2022, 15:21 | Обновлено 08 ноября 2022, 15:46
130
0
Металлист – Металлист 1925 – 0:0. Безголевое дерби. Видеообзор матча
ФК Металлист

В матче 12-го тура УПЛ «Металлист» и «Металлист 1925» расписали мировую.

Украинская Премьер-Лига. 12-й тур

«Металлист» – «Металлист 1925» – 0:0

Каплиенко, 22, Танковский, 50, Федорив, 60

Ралюченко, 90+3 – Шершень, 52

«Металлист»: Костик – Мизюк, Федоров, Романюк, Каплиенко (Кныш, 65), Танковский, Демченко (Ралюченко, 65), Панасенко (Пико, 80), Подлепенец, Картушов, Прядун.

«Металлист 1925»: Мозиль – Жичиков (Ю.Потимков, 74), Безуглый, Курило, Шершень, Мартынюк, Русин, Габелок, Кравченко (Капинус, 55), Ременюк, Зубков (Бичек, 66)

События матча

90’
Андрей Ралюченко (Металлист) получает красную карточку.
52’
Михаил Шершень (Металлист 1925) получает красную карточку.
По теме:
Олег ГОЛОДЮК: «Для Металлиста 1925 это был особенный матч»
Металлист прервал рекордную антисерию клуба
Олег РАТИЙ: «Счет по игре, не хватило последнего касания»
чемпионат Украины по футболу Металлист Харьков Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Металлист - Металлист 1925 видео голов и обзор
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зинченко восторженно отозвался боссам Арсенала о Мудрике
Футбол | 08 ноября 2022, 13:20 1
Зинченко восторженно отозвался боссам Арсенала о Мудрике
Зинченко восторженно отозвался боссам Арсенала о Мудрике

Украинское лобби в действии

Стал известен соперник Шахтера: пары стыковых матчей Лиги Европы
Футбол | 07 ноября 2022, 14:17 42
Стал известен соперник Шахтера: пары стыковых матчей Лиги Европы
Стал известен соперник Шахтера: пары стыковых матчей Лиги Европы

«Горняки» узнали, с кем сразятся за выход в 1/8 финала

«Фабрика смерти». ВСУ рассказали о сложнейшей ситуации в Бахмуте
Война | 07.11.2022, 14:30
«Фабрика смерти». ВСУ рассказали о сложнейшей ситуации в Бахмуте
«Фабрика смерти». ВСУ рассказали о сложнейшей ситуации в Бахмуте
Ливерпуль выставлен на продажу. Американские владельцы клуба подтвердили
Футбол | 07.11.2022, 16:18
Ливерпуль выставлен на продажу. Американские владельцы клуба подтвердили
Ливерпуль выставлен на продажу. Американские владельцы клуба подтвердили
Украинская теннисистка успешно стартовала на турнире в Чили
Теннис | 08.11.2022, 10:42
Украинская теннисистка успешно стартовала на турнире в Чили
Украинская теннисистка успешно стартовала на турнире в Чили
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стремительный скачок в таблице. Динамо в Одессе разобралось с Черноморцем
Стремительный скачок в таблице. Динамо в Одессе разобралось с Черноморцем
06.11.2022, 16:57 78
Футбол
Гвоздик рассказал, почему перестал общаться с Ломаченко
Гвоздик рассказал, почему перестал общаться с Ломаченко
07.11.2022, 11:13 8
Бокс
Конспирология и сухой анализ. 5 теорий о том, почему Пике завершил карьеру
Конспирология и сухой анализ. 5 теорий о том, почему Пике завершил карьеру
07.11.2022, 09:26 6
Футбол
Соперник для Шахтера. Жеребьевка стыков ЛЕ. Текстовая трансляция
Соперник для Шахтера. Жеребьевка стыков ЛЕ. Текстовая трансляция
07.11.2022, 13:58 13
Футбол
ВИДЕО. Невероятный гол Левандовски. Голкипер Мессины забил от своих ворот
ВИДЕО. Невероятный гол Левандовски. Голкипер Мессины забил от своих ворот
06.11.2022, 20:12 2
Футбол
Favbet Foundation вместе с партнерами передал ВСУ пять автомобилей
Favbet Foundation вместе с партнерами передал ВСУ пять автомобилей
07.11.2022, 16:22
Другие виды
Фрейзер Кларк – следующая звезда хевивейта Великой Британии. Кто он?
Фрейзер Кларк – следующая звезда хевивейта Великой Британии. Кто он?
07.11.2022, 15:11 2
Бокс
ВИДЕО. Жесткий нокаут в США. После боя боксера ввели в кому
ВИДЕО. Жесткий нокаут в США. После боя боксера ввели в кому
07.11.2022, 12:30
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности