Металлист – Металлист 1925 – 0:0. Безголевое дерби. Видеообзор матча
Смотрите лучшие моменты матча 12-го тура УПЛ
В матче 12-го тура УПЛ «Металлист» и «Металлист 1925» расписали мировую.
Украинская Премьер-Лига. 12-й тур
«Металлист» – «Металлист 1925» – 0:0
Каплиенко, 22, Танковский, 50, Федорив, 60
Ралюченко, 90+3 – Шершень, 52
«Металлист»: Костик – Мизюк, Федоров, Романюк, Каплиенко (Кныш, 65), Танковский, Демченко (Ралюченко, 65), Панасенко (Пико, 80), Подлепенец, Картушов, Прядун.
«Металлист 1925»: Мозиль – Жичиков (Ю.Потимков, 74), Безуглый, Курило, Шершень, Мартынюк, Русин, Габелок, Кравченко (Капинус, 55), Ременюк, Зубков (Бичек, 66)
События матча
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