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Украина. Премьер лига
07 ноября 2022, 17:45 | Обновлено 07 ноября 2022, 18:54
243
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Металлист – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Впервые два «Металлиста» сойдутся в харьковском дерби. Но сыграют они в Ужгороде

07 ноября 2022, 17:45 | Обновлено 07 ноября 2022, 18:54
243
0
Металлист – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Металлист

Украинские любители футбола, которые постарше, наверняка помнят, как в середине и в конце нулевых годов два клуба из Харькова противостояли друг другу в очных поединках. И хотя тогда «Металлист» объективно был сильнее ФК «Харьков», где, кстати, начинал свою карьеру в дальнейшем известный форвард Александр Гладкий, соперники постоянно оказывали серьезное сопротивление и матчи превращались в настоящую битву.

И вот теперь нам предстоит увидеть новое харьковское дерби с участием уже двух «Металлистов». Команды ранее в официальных играх еще не встречались друг с другом.

Металлист

После выхода в Премьер-Лигу, подопечные Олега Ратия и Александра Призетко провели первые десять матчей нового чемпионата неровно. Были у них яркие и запоминающиеся победы, в частности, над «Александрией» 3:1, «Вересом» 2:1, «Ворсклой» 3:2, но случались и провалы, к которым можно отнести разгром от «Шахтера» 1:6.

В последних трех поединках харьковчане вообще набрали только одно очко. Но если от лидера турнира «Днепра-1» поражение в общем-то было ожидаемым 0:1, то в матчах со «Львовом» 1:1 и, особенно, с «Зарей» 2:3 футболисты «Металлиста» явно очков не добрали. В обоих встречах они вели в счете и затем пропускали голы в свои ворота. Причем с луганским клубом это случилось в самом конце игры, а решающий мяч вообще был забит перед финальным свистком на третьей компенсированной минуте.

В качестве некоторого оправдания неудач «Металлиста» можно отметить, что сразу несколько основных игроков, включая опытных вратаря Александра Рыбку и полузащитника Игоря Чайковского, были травмированы и оказались в лазарете. К тому же из-за дисквалификации едва ли не в каждом матче отсутствовали другие важные для команды футболисты, такие как Александр Каплиенко, Даниил Кныш и главный бомбардир команды Максим Прядун. Все они уже отбыли наказание и теперь снова могут помочь своим партнерам в предстоящей игре.

Металлист 1925

Мы уже привыкли к тому, что третий сезон подряд «Металлист 1925» начал под руководством главного тренера Валерия Кривенцова. Именно с ним команда вышла в Премьер-Лигу и неплохо дебютировала год назад, неизменно пребывая в середине турнирной таблице.

И в этом сезоне харьковчане сразу же постарались отдалиться от зоны аутсайдеров, что сперва им удалось. Однако затем наступил период, когда последовали неудачи, что привело к неожиданной отставке Кривенцова. На его место пришел популярный в Харькове экс-футболист «Металлиста», «Металлиста 1925» и национальной сборной Украины Эдмар, но у которого за плечами нет вообще никакой тренерской практики.

Дебют Эдмара в качестве тренера пришелся на матч с львовским «Рухом» 1:1, где его новым подопечным удалось вырвать ничью на заключительных минутах второго тайма. А затем последовали два поражения с крупным счетом от «Зари» 0:3 и от «Вереса» 1:4.

Какие выводы из этого сделал молодой наставник, мы узнаем в предстоящем поединке, который для Эдмара будет очень непростым в разных аспектах. Ведь с обоими «Металлистами» его связывает очень многое.

Статистика матчей

Как уже отмечалось, эти харьковские клубы на официальном уровне еще не встречались.

Ориентировочные составы:

«Металлист»: Костик, Каплиенко, Порох, Мизюк, Романюк, Танковский, Панасенко, Кныш, Картушов, Подлепенец, Прядун

«Металлист 1925»: Мозиль, Капинус, Курило, Ткачук, Жичиков, Мартынюк, Габелок, Дмитренко, Русин, Ременюк, Зубков

Прогноз на противостояние:

Соперники, конечно же, будут по особенному настраиваться на принципиальное дерби, которое, правда, по известным причинам состоится вдали от родного стадиона в Ужгороде. И все же «Металлист», как видится, на данный момент выглядит поинтереснее своих оппонентов. Он, скорее всего, и победит со счетом 2:1.

8 ноября, вторник

«Металлист» – «Металлист 1925»
Ужгород. Стадион «Авангард». Начало в 13.00
ТВ-трансляция на телеканале «УНИАН»
МЕТАЛЛИСТ – МЕТАЛЛИСТ 1925. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр – Екатерина Монзуль (Харьков)
Прогноз Sport.ua – 2:1

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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