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Украина. Премьер лига
08 ноября 2022, 15:02 | Обновлено 08 ноября 2022, 16:25
1918
11

Сенсационная первая победа. Ингулец в Киеве минимально переиграл Зарю

Подопечные Патрика ван Леувена оставили много вопросов своей игрой перед матчем против «Шахтера»

08 ноября 2022, 15:02 | Обновлено 08 ноября 2022, 16:25
1918
11
Сенсационная первая победа. Ингулец в Киеве минимально переиграл Зарю
ФК Ингулец

Кажется, что лишь недавно мы говорили об одиннадцатом туре украинской Премьер-лиги, а уже сейчас приходилось начать новую страницу в истории текущего розыгрыша национального первенства. Прямо посреди недели командам-участникам соревнований была предоставлена ​​возможность почувствовать себя в роли еврокубковых бойцов, однако далеко не каждое противостояние происходило между равными по текущей форме коллективами. Взять хотя бы петровский «Ингулец» и луганскую «Зарю», которые в отчетный день встречались на поле УТК им. Банникова в столице Украины.

Коллектив Сергея Лавриненко откровенно не поражал достижениями от самого начала сезона. Оставалось только два клуба, которые еще ни разу не одерживали побед в новом футбольном году, и «козаки» были одной из этих команд. Еще год назад команда из Петрово могла спокойно играть на равных в присущей ей манере даже против ведущих команд страны, включая «Зарю», однако подобных возможностей «Ингулец» до сегодняшнего дня не демонстрировал. Футболисты Патрика ван Леувена тем временем превосходили все ожидания от своей игры, и крепко присели на хвост донецкого «Шахтера» перед очной встречей в ближайшие выходные.

Возможно, команда ван Леувена решала немного поберечь силы, потому что в первом тайме этого матча выглядела слишком медленной в атаке, тогда как в защите соперники создали «Заре» немало неплохих вызовов своими быстрыми контрвыпадами. Что уж добавить, если еще до перерыва оба центральных защитника луганчан успели получить по желтой карточке, подчищая позиционные ошибки собственных партнеров по команде.

«Ингулец» удивительно был достаточно гибким для того, чтобы останавливать широкий розыгрыш наступлений соперников еще возле собственного штрафного, да и самостоятельно поиграть с мячом в ногах команда Лавриненко охотно заявляла желание. Футбол в стартовые 45 минут не отличался большим количеством обострений, однако незадолго до свистка арбитра Алексея Деревинского на перерыв передачей с левого фланга на дальний угол вратарского Смоляков сумел найти Марусича, не простившего соперников, в отличие от своего же момента образца начала встречи.

Второй тайм гости начали сразу с двух замен и заработанного пенальти. Кирюханцев выбегал в завершение подачи Снуринцина с левого фланга в центр штрафной, сам споткнулся через ногу Ковалева, сам упал на газон, а арбитр на это повелся. Наказание взялся исполнять Русин, однако пробил над перекладиной рядом с левой девяткой. Можно было с уверенностью говорить, что в этом эпизоде ​​была восстановлена ​​справедливость.

И сразу же «Ингулец» побежал за очередным собственным контрвыпадом, который должен был завершать в центре штрафного Смоляков, однако Мацапура помешал ему. Ожидалось, что в ближайшие минуты команды устроят настоящий вихрь из атак на ворота друг друга, однако этого не произошло. «Заря» заметно терялась при попытках загружать мяч в чужую штрафную, а «козаки» взялись за удержание комфортного счета.

Ключевой эпизод произошел всего за три минуты до завершения основного времени – Чурко мощным выстрелом с левого фланга штрафной направил мяч в перекладину чужих ворот, что было символично. Команда ван Леувена и дальше пыталась атаковать чужие владения, однако даже намеков на угрозы не создала, и едва не пропустила в компенсированное время, которого было целых восемь минут. Мацапура, и сам того не ожидая, подставил голову под удар от Клименко с правого фланга штрафного с близкого расстояния, однако хозяева поля и минимальному успеху были рады, ведь он был для них первым в сезоне.

В следующем туре петровский «Ингулец» будет играть против харьковского «Металлиста 1925», а луганская «Заря» будет гостить у донецкого «Шахтера».

Украинская Премьер-лига. 12-й тур.

«Ингулец» – «Заря» - 1:0

Марусич, 44

На 51 минуте Назарий Русин («Заря») не забил пенальти (промах).

Кухарук, 27, Козак, 64, Паламарчук, 73 – Батагов, 9, Имереков, 37

«Ингулец»: Паламарчук – Смоляков, Павлов (Коробенко, 87), Ковалев (Кучеренко, 64), Нагиев – Клименко – Сакив, Запорожец, Кухарук (Одарюк, 65), Козак (Поспелов, 64) – Марусич (Сидоренко, 76).

«Заря»: Мацапура – Бутко (Вантух, 59), Батагов (Снурницын, 46), Имереков, Данченко – Бражко (Шахов, 46, Хлань, 69), Чурко – Мишнев, Булеца, Кирюханцев – Русин (Лунев, 75).

Арбитр: Алексей Деревинский (Киев).

Стадион: УТК им. В. Банникова (Киев).

Удары (в створ): 5 (3) – 10 (4)
Угловые: 0 – 9
Оффсайды: 1 – 1.

ИНГУЛЕЦ - ЗАРЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 8°C

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 11
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Sunrise
Туго создавались моменты. Любопытно что эпизодический прессинг Ингульца к опасности не привел, а вот неорганизованный прессинг Зари привёл к быстрой вертикальной атаке и к голу.
Зато Заря продолжила восстанавливать справедливость. Очень сомнительный пенальти дали бить Русину, у которого в первом тайме все три удара были корявыми.
Ну и немножко нефарта в концовке. На ничью наиграли конечно, но вообще печально выглядели. Ну это привычно когда играем против соперника с 0 побед. 
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+4
AK.228
Супер
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0
Veter
Вот это и есть коварный боксиндэйский режим, как в АПЛ.
С Металлистом спрыгнули на последних секундах, а тут тупо прилипли.
Зато ещё больше вдохновили Александрию, которая теперь может Зарю обойти.
Надо всего лишь обыграть Динамо
Но теперь  у Динамо гири с ног отпали и выросли крылья после 3:0 в Одессе.
Так что всё пошло только на общую пользу.
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0
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Burevestnik
Інгулець - молодець !!!  
Опустив Зорю на землю.
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0
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Gargantua
неплохой мальчик этот Смоляков у Ингульца
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0
Фанькин кот
А вот это хорошо! Похоже Зорька "решила" отцепится от Шахты и Александрии.
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-1
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