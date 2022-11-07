Во вторник, 8 ноября, в селе Ковалевка на НТК им. В. Банникова состоится матч двенадцатого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют петровский «Ингулец» и луганская «Заря». Стартовый свисток рефери Алексея Деревинского из Киева прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Ингулец



Отдельные черты тактики петровского «Ингульца» в матчах против явных фаворитов до сих пор стоят перед глазами, так как только на минувших выходных команда Сергея Лавриненко встречалась против донецкого «Шахтера» на «Арене Львов». Результатом той игры стало поражение (0:3), которое могло бы оказаться не таким уж невзрачным, если бы не решение «козаков» играть от предельно низкого блока, который при этом оказалось еще и достаточно просто преодолеть при необходимости. Нет никаких сомнений в том, что в предстоящей игре команда из Петрово сыграет в схожем стиле, так как нам еще предстоит в скором времени узнать ответ на вопрос о том, насколько «Заря» в ее текущих кондициях схожа с «Шахтером» в атакующем потенциале.

Что же касается «Ингульца», то чем глубже мы погружаемся в сезон, тем все более четкие черты получает главная задача команды Лавриненко. Нужно одержать первую победу. А какой ценой, в каком стиле и против какого соперника она будет добыта – эти вопросы волновать «козаков» уже не должны. Вполне велик риск, что календарный год коллектив из Петрово может завершить с «0» в первой из трех определяющих колонок в турнирной таблице, но что тогда делать весной? «Ингулец» при этом неплохо усилился за время межсезонья, однако былой прыти футболисты на данный момент лишены.

Что уж там говорить, если в прошлом сезоне «козаки» вполне могли себе позволить повозить тот же «Шахтер», «Днепр-1» и «Зарю», а сейчас эти соперники для команды Лавриненко будто находятся на другой планете. Очевидна проблема нехватки форварда, так как центрального полузащитника Евгения Запорожца можно чаще увидеть на острие атаки, чем того же нападающего Артема Ситало. Однако «Ингулец» – не сборная Испании, чтобы играть с ложной «девяткой», о чем красноречиво говорит предпоследнее место в турнирной таблице.

Заря



Финансовые проблемы луганской «Зари» по ходу нескольких последних сезонов были очевидны всем любителям украинского футбола, а когда перед началом нового сезона команда получила нового главного тренера при необходимости расставаться с легионерами, казалось, что «мужики» рискуют потерять очень много. Тем более, что нидерландский специалист Патрик ван Леувен, хотя и имеет уникальный опыт построения системы работы академии донецкого «Шахтера», все-таки является иностранцем, ранее незнакомым с реалиями украинской Премьер-лиги. Однако на деле оказалось, что даже в условиях войны, потери лидеров и неоднозначности по поводу вопросов будущего для коллектива вполне можно построить достаточно сплоченную боевую единицу.

Третье место и одно очко отставания от донецкого «Шахтера». «Заря» нынче находится в прекрасной поул-позиции по отношению к «горнякам» перед предстоящей очной встречей на выходных. А тут еще и команду Игора Йовичевича обещает изрядно измотать ровенский «Верес», поэтому завершение группового этапа Лиги чемпионов УЕФА для них не станет финальной точкой этой осенью.

Подкупает при просмотре матчей луганчан также и их любовь к удивительным камбэкам по ходу встреч, последний из которых имел место на минувших выходных против харьковского «Металлиста» (3:2). «Заря» при этом умеет побеждать также и вполне уверенно, что показала встреча против одесского «Черноморца» (4:0), но и проиграть вполне может также крупно – 0:3 от «Днепра-1». И при этом явного дирижера этот ансамбль нидерландского специалиста не имеет.

История встреч



Футбольные пути «Ингульца» и «Зари» ранее пересекались 5 раз в рамках УПЛ и Кубка Украины. Наблюдается преимущество по количеству побед со стороны гостей – 1 успешная игр для «Ингульца», 1 ничья, 3 победы «Зари». Последний раз соперники играли в официальном матче прошлой зимой – игра в Запорожье завершилась победой луганчан со счетом 1:0. У хозяев забивал Денис Фаворов.

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 33-летний киевлянин Алексей Деревинский, который на своем счету имеет уже 13 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Владимир Жарый и Ярослав Трехлеб, а резервным арбитром отработает Юрий Иванов. У Деревинского есть опыт проведения матчей с участием «Ингульца» – 2 встречи (1 ничья, 1 победа), а с «Зарей» он еще не пересекался.

Ориентировочные составы



«Ингулец»: Кучер – Сакив, Павлов, Ковалев, Сидоренко – Кучеренко, Клименко – Ченбай, Нагиев, Кухарук – Запорожец.

«Заря»: Мацапура – Бутко, Батагов, Имереков, Данченко – Бражко, Чурко – Хлань, Булеца, Кирюханцев – Русин.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что гости будут ближе к победе при малорезультативном футболе. Нашей ставкой будет позиция – «Заря» победит и ТМ 3.5 с коэффициентом 2.35 по линии Parimatch.

8 ноября, вторник